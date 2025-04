Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 954: Ciężarna Blanka podejmie ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości! Przekaże ją Agacie - ZDJĘCIA

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" ciężarna Blanka (Pola Gonciarz) wróci do Leśnej Góry i już będzie wiedziała, co planuje dalej robić. Milewska spotka się z Agatą (Emilia Komarnicka), aby przedstawić dyrektorce szpitala ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości. W 954 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka wreszcie zdecyduje, której specjalizacji chce się podjąć już na stałe i wybierze ją nie bez przyczyny! A zatem na co postawi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!