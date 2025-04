M jak miłość, odcinek 1865: Kama chce zostać mamą? Po odejściu Izy z dziećmi zatęskni za pełną rodziną - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim zaszła w ciążę i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Iza zjawi się z samego rana pod drzwiami Kamy i Marcina. Nie będzie miała ochoty na dłuższe rozmowy, ani tym bardziej na dyskusje z byłym mężem. Jej celem będzie jedno - zabrać dzieci do siebie, bo razem z Radkiem (Philippe Tłokiński) postanowią naprawić małżeństwo i rozpocząć terapię. Chociaż brzmi to pięknie, Marcin nie będzie w stanie w to uwierzyć. To przecież ten sam Radek, który doprowadził Izę do łez, podniósł na nią rękę, a teraz nagle ma się zmienić?

Iza w 1865 odcinku "M jak miłość" zabierze Marcinowi Maję i Szymka!

Chodakowski w 1865 odcinku "M jak miłość" z trudem przełknie tę decyzję. Z jednej strony nie będzie chciał zabraniać Izie kontaktów z dziećmi, z drugiej oddanie Mai i Szymka w ręce człowieka, który tak bardzo go zawiódł, złamie mu serce. Gdy dzieci odjadą z matką, Marcin poniekąd odetchnie, ale nie na długo. Bo wtedy do akcji wkroczy Kama.

Kama w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie tęsknić za dziećmi Marcina i zapragnie zostać mamą?

W 1865 odcinku "M jak miłość" Kama nagle zacznie odczuwać brak dzieci w codziennym życiu. Ich śmiech, hałas, zamieszanie, wszystko to było dla niej czymś zupełnie nowym, ale... niezwykle przyjemnym. Gdy zniknie z dnia na dzień, poczuje dziwną pustkę. Kama, która do tej pory żyła chwilą i nie myślała o stabilizacji, nagle zacznie się zastanawiać, a co, jeśli by tak mieć własne dzieci?

Kama w 1865 odcinku "M jak miłość" wyzna Marcinowi, że czuła się naprawdę szczęśliwa, gdy byli razem z dziećmi. Poczuje, że mogłaby wreszcie stworzyć coś więcej niż tylko związek. Zamarzy o pierścionku zaręczynowym, ślubie, a może i... maluchu, który połączy ją i Marcina na dobre? Te słowa nie padną od razu, ale spojrzenia i półsłówka będą mówić same za siebie!