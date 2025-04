M jak miłość, odcinek 1866: Ostatnia scena z Martą i Jackiem. Rozstaną się na zawsze? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marta i Jacek w 1866 odcinku "M jak miłość" staną przed decyzją, która wpłynie nie tylko na przyszłość ich małżeństwa, ale i całą rodzinę Wojciechowskiej. Pod koniec lata pobrali się po raz drugi, a wraz z nadejściem wiosny Marta zaprowadzi niezłą rewolucję w ich życiu. Za zgodą Jacka? Na szczęście tak, bo bez jego akceptacji nie zdecydowałaby się na wyjazd z Polski do Włoch, być może na stałe.

Czy Marta zostawi Jacka w 1866 odcinku "M jak miłość"?

Na wieść o nieplanowanej ciąży i powiększeniu rodziny w 1866 odcinku "M jak miłość" Marta weźmie w pracy bezpłatny urlop i postanowi przeprowadzić się do Włoch, by być blisko Łukasza (Jakub Józefowicz) i Patrycji (Alżbeta Lenska), którzy będą spodziewali się drugiego dziecka. Niestety Jacek zostanie w Polsce, gdzie trzymają go zobowiązania zawodowe, bo przecież jest wspólnikiem Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) Rogowskich w przychodni w Lipnicy.

Milecki w 1866 odcinku "M jak miłość" zgodzi się, żeby Marta wyjechała do syna do Włoch i pomogła ciężarnej przyjaciółce w opiece nad małym Jasiem. Na razie nie będzie mógł jednak dołączyć do żony!

M jak miłość odcinek 1866 ZWIASTUN. Dorota zadzwoni do Bartka, ale się nie odezwie!

- Jesteś pewien? Wiesz, co to dla nas oznacza? - No wiesz, jesteśmy rodziną, a rodzina, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, jest najważniejsza. Poza tym ci ślubowałem i to dwa razy, że będę z tobą we wszystkim na dobre i na złe... - Jesteś kochany! Dziękuję ci za wsparcie i za to, że w ogóle jesteś... - zapewni Jacka Marta w 1866 odcinku "M jak miłość" w ostatniej wspólnej scenie.