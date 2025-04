M jak miłość. Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski razem nie tylko w serialu! Piękna para zbiera gratulacje - ZDJĘCIA

Ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" coraz bliżej!

Kama i Marcin w "M jak miłość" wzbudzają spore emocje widzów, dostają mnóstwo pozytywnych komentarzy, a wielu fanów serialu kibicuje ich miłości i w napięciu czeka na ślub pary.

Zapowiedź długo wyczekiwanego ślubu Kamy i Marcina będzie już w finale sezonu "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną, czyli w ostatnim 1871 odcinku (emisja we wtorek, 6.05.2025), gdy dojdzie do oryginalnych zaręczyn. To Kama oświadczy się Marcinowi, a on pod lekkim przymusem powie "tak"... Czy będzie ślub? To się okaże dopiero w kolejnym sezonie "M jak miłość" jesienią. Na pewno w ich wątku będzie się wiele działo!

Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski w muzycznym show TVP "Tak to leciało"

Na co dzień Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski grają w "M jak miłość", ale w święta Wielkanocne pojawią się też w telewizji w zupełnie innych rolach. Wystąpią w specjalnym odcinku muzycznego show TVP, "Tak to leciało", już w Lany Poniedziałek, czyli 21.04.2025, o godz. 16.15 w TVP2. Będą razem walczyć o najwyższą wygraną na cele dobroczynne.

Co ciekawe świąteczny występ Sosny i Roznerskiego w "Tak to leciało" został nagrany już w czerwcu zeszłego roku, gdy oboje jeszcze nie wiedzieli, czy Kama i Marcin będą razem w "M jak miłość".

M jak miłość. Zaręczyny Kamy i Marcina! To ona da mu pierścionek

- Zamieniliśmy się z Mikołajem na role, bo tym razem to on musiał zaśpiewać. Zazwyczaj to ja podryguję, tańczę i podśpiewuję, a w programie byłam suflerką, miałam siedzieć w fotelu i mieć buzię zamkniętą na wszystkie kłódki. To było dla mniej trudne, bo lubię wchodzić w relację z publicznością, wymieniać się z nią energią. Bardzo mi tego brakowało - powiedziała Michalina Sosna w ostatnim wywiadzie dla magazynu "Tele Tydzień".

Po tym jak Telewizja Polska na profilu na Instagramie ogłosiła występ gwiazd "M jak miłość" w muzycznym show, posypały się gratulacje dla Michaliny Sosny i Mikołaja Roznerskiego, którzy świetnie wyglądają razem nawet poza serialem.

"Moje gratulacje! Jesteście piękną i bardzo udaną parą w tym serialu!" -czytamy w jednym z komentarzy.