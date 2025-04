Koniec M jak miłość. Marcin przyjmie oświadczyny Kamy w ostatnim 1871 odcinku sezonu! Na ślub trzeba będzie poczekać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - finałowy odcinek przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość" Kama zaskoczy Marcina romantyczną niespodzianką i to właśnie ona weźmie sprawy w swoje ręce! Zamiast czekać, aż Chodakowski się odważy, sama zaproponuje mu... ślub! Przygotuje dla niego pyszną kolację, kwiaty, a nawet pierścionek zaręczynowy i w wyjątkowym momencie zada najważniejsze pytanie...

Jak podaje światseriali.interia.pl wiemy już, że Marcin, pomimo zaskoczenia przyjmie zaręczyny Kamy i w obiecujących słowach zapewni ją, że zrobi wszystko, by ta każdego dnia czuła się przy nim szczęśliwa. Tym cudownym akcentem zakończy się 25. sezon serialu "M jak miłość" i widzowie będą mogli odliczać dni do kolejnych odcinków, w których być może zobaczymy już przygotowania Chodakowskich do ich wielkiego dnia!

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ożenisz się ze mną? - zapyta z powagą w głosie Kama. - To jakieś żarty? - Nigdy nie byłam bardziej poważna. Proszę cię, żebyś się ze mną ożenił. Mam nawet dla ciebie... pierścionek! - Obiecuję... każdego dnia, ze wszystkich sił będę się starał, żebyś była szczęśliwa - odpowie Marcin, przyjmując tym samym zaręczyny! - Ale się ze mną nie ożenisz, prawda? - To nie tak... Po prostu byłem już żonaty, wiesz, jak to się skończyło... Może dlatego... nigdy nawet nie pomyślałem... Bałem się nazwać rzeczy po imieniu... Przyznać wprost, że bardzo cię kocham. Że już jesteśmy rodziną... I że chcę, z całego serca, bardzo chcę, żebyś została moją żoną... Daj mi ten pierścionek, głuptasie... I nie płacz, tusz ci się rozmaże! - Patrz, pasuje idealnie.

Kiedy 1871 ostatni odcinek sezonu "M jak miłość" przed wakacjami? - DATA PREMIERY

W 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie po raz ostatni tej wiosny odwiedzą Grabinę i bohaterów ich ukochanej sagi. Finałowy epizod 25. sezonu zostanie wyemitowany we wtorek 6 maja 2025 roku o godz. 20:55 na antenie TVP2.

Decyzja TVP i producentów z MTL Max Film może mocno zaskoczyć, ponieważ sezon zakończy się szybciej niż zazwyczaj! Rok temu trwał aż do 21 maja, a w tym... tylko do 6 maja. Oznacza to najkrótszy sezon w historii ostatnich lat. Jubileuszowa, 25. seria będzie liczyła zaledwie 62 odcinki. Dla porównania: poprzednia miała ich 73! Przerwa wakacyjna potrwa aż do września, a na dalsze losy Marcina i Kamy poczekamy naprawdę długo...

Ślub Kamy i Marcina odbędzie się w 26. sezonie "M jak miłość"?

W 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą piękne zaręczyny, ale... na ślub trzeba będzie jeszcze poczekać. Finał sezonu zamknie tylko pierwszy rozdział nowego życia tej pary. Wiele wskazuje na to, że ceremonia ślubna Kamy i Marcina pojawi się dopiero po wakacjach, w 26. sezonie "M jak miłość". A jak wiadomo, na ten moment niczego nie możemy być pewni!