Koniec M jak miłość. Finał sezonu szybciej niż rok temu! Szokująca decyzja TVP rozwścieczy widzów - ZDJĘCIA, DATA

Kiedy ostatni odcinek sezonu "M jak miłość" przed wakacjami? Który to będzie numer odcinka?

Który odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim w sezonie przed wakacjami 2025 roku? Finałowy, 1871 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany już 6 maja 2025 roku, we wtorek, o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Jak podaje światseriali.interia.pl 25. sezon kultowego serialu zakończy się wcześniej niż w poprzednich latach, co z pewnością zaskoczy wielu wiernych widzów. To właśnie w 1871 odcinku "M jak miłość" zobaczymy kulminację wielu wątków, które towarzyszyły nam przez ostatnie miesiące. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu może być związana z planami produkcyjnymi TVP, jednak dla fanów oznacza to dłuższe oczekiwanie na nowe odcinki.​..

W 1871 odcinku "M jak miłość" zakończy się 25. sezon serialu, który liczył tylko 62 odcinki. Dla porównania, poprzedni sezon miał 73 odcinki, a finał nastąpił 21 maja. To już niestety pewne i potwierdzone przez MTL Max Film, że właśnie ten epizod zakończy emisję przed przerwą wakacyjną.

Finał 25. sezonu "M jak miłość" wcześniej niż zwykle! Fani serialu oburzeni

Skrócenie sezonu i wcześniejsze zakończenie emisji wywołało falę niezadowolenia wśród fanów, którzy czują się zawiedzeni decyzją TVP. W 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie będą musieli pożegnać się z ulubionymi bohaterami na dłużej, co z pewnością wpłynie na ich emocje i zaangażowanie w losy postaci.​

Niektórzy fani obawiają się, że tak długa przerwa może wpłynąć na spadek zainteresowania serialem. Mimo to, producenci zapewniają, że nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach przyniosą wiele emocjonujących zwrotów akcji, które wynagrodzą widzom długie oczekiwanie.​

Kama w 1871 odcinku "M jak miłość" oświadczy się Marcinowi, a on powie tak!

Finał 25. sezonu będzie jednak wyjątkowy, ponieważ w 1871 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) zdecyduje się na odważny krok, który zaskoczy nie tylko Marcina (Mikołaj Roznerski), ale i wszystkich widzów. Po zamknięciu butiku, który prowadziła z siostrą Anią (Alina Szczegielniak), Ślązaczka postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i oświadczy się Chodakowskiemu! Przygotuje romantyczną scenerię w jego mieszkaniu, pełną świec i kwiatów, a następnie klęknie przed ukochanym, wręczając mu pierścionek zaręczynowy. Marcin początkowo będzie zaskoczony i zapyta, czy to żart, ale ostatecznie przyjmie oświadczyny, wyznając Kamie miłość i obiecując, że każdego dnia będzie starał się, aby była szczęśliwa. Czy ślub Chodakowskich otworzy 26. sezon "M jak miłość"? Przekonamy się już niebawem!