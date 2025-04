M jak miłość, odcinek 1871: Butik Kamy zamknięty! Nie uda się uratować biznesu - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1865: Kasia nie będzie już cieszyć się życiem z Mariuszem, bo dopadną ją wyrzuty sumienia. Odejście od Jakuba to błąd? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama i Ania od dawna walczyły o przetrwanie swojego butiku. Niestety, klienci przestali zaglądać, rachunki się piętrzyły, a wsparcie rodziny okazało się niewystarczające. Już w 1859 odcinku "M jak miłość" widać było, że interes zmierza ku upadkowi. Wujek Erwin (Andrzej Dopierała) starał się ratować sytuację, ale to było tylko chwilowe podratowanie.

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kama podejmie ostateczną decyzję. Zamknie drzwi do butiku na dobre. Wzruszająca scena pożegnania z miejscem, które tworzyła z pasją i sercem, będzie jednym z najbardziej emocjonalnych momentów odcinka. Nie zabraknie łez i poczucia żalu. Ale życie nie będzie czekać, więc Kama postawi wszystko na jedną kartę...

Marcin w 1871 odcinku "M jak miłość" da Kamie zawodową szansę? Kama na stałe zamknie swój biznes!

Zdesperowana Kama nie podda się bez walki. W 1871 odcinku "M jak miłość" poprosi Marcina o szansę w jego agencji detektywistycznej. Już wcześniej, bo w 1865 odcinku "M jak miłość" Ślązaczka sugerowała, że chciałaby spróbować sił w tym zawodzie, ale wtedy Chodakowski był sceptyczny. Teraz jednak, po tym jak butik padnie, Marcin spojrzy na sytuację z innej perspektywy.

Kama oświadczy się Marcinowi w 1871 odcinku "M jak miłość"!

W 1871 odcinku "M jak miłość" Marcin da Kamie pierwsze zlecenie! Choć z początku potraktuje to jak żart i eksperyment, szybko przekona się, że Kama ma do tego smykałkę.Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek! W 1871 odcinku "M jak miłość" Kama zorganizuje romantyczną niespodziankę dla Marcina.

Po zamknięciu butiku, po decyzji o nowej pracy, postanowi pójść o krok dalej. Sama zdecyduje się na... oświadczyny! Kama w 1871 odcinku "M jak miłość" przygotuje wszystko w tajemnicy, a Marcin zostanie postawiony przed faktem dokonanym. Czy powie "tak"? Czy przyjmie pierścionek od swojej partnerki? Przekonamy się już niebawem!