M jak miłość

M jak miłość. Ranny Paweł na posterunku w Lipnicy! Natalka poprowadzi śledztwo w sprawie Zduńskiego w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Nowy sezon "M jak miłość" z mocnymi wydarzeniami u Zduńskich! Po długiej przerwie serialowi Franka i Paweł wrócili na plan, a Dominika Kachlik i Rafał Mroczek uchylili rąbka tajemnicy, co spotka ich bohaterów w kolejnych odcinkach, które zostaną wyemitowane dopiero jesienią 2015 r. Wiele wskazuje na to, że u Zduńskich dojdzie do tragedii. Na zdjęciach zza kulis Franka wygląda blado, jakby wiele wycierpiała, może nawet została pobita, a Paweł z widoczną raną na głowie trafi na posterunek policji w Lipnicy, gdzie śledztwem zajmie się Natalka (Dominika Suchecka). W galerii ZDJĘĆ szczegółowo to wyjaśniamy.