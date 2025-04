M jak miłość

M jak miłość. Tak będą wyglądały pierwsze chwile Franki i Pawła po narodzinach ich syna - ZDJĘCIA, WIDEO

Poród Franki (Dominika Kachlik) z "M jak miłość" wzbudzi sporo emocji, ale już wiadomo, że powrót młodej mamy z dzieckiem do domu również odbije się szerokim echem wśród bliskich Zduńskich. Gotowe do pomocy będą Kinga (Katarzyna Cichopek) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska). To jednak sama Franka z Pawłem (Rafał Mroczek) będą musieli nauczyć się opieki nam synkiem oraz podołać nowym wyzwaniom. Zdradzamy, jak będą wyglądały pierwsze chwile Franki po porodzie oraz powrót do domu z malutkim Antonim Lucjanem!