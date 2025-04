Na sygnale, odcinek 705: Ostatnie pożegnanie Kuby przez przyjaciół z Leśnej Góry. Lekarz stwierdzi śmierć mózgu i odłączy Kubę od respiratora - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 703: Kuba przed śmiercią znów się zakocha. To ona będzie ostatnią miłością Kuby - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 705 - środa, 9.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

Śmierć Kuby Szczęsnego w 705 odcinku "Na sygnale" będzie już przesądzona. Wskutek zatrucia czadem u ratownika z bazy w Leśnej Górze dojdzie nie tylko do zatrzymania akcji serca, uszkodzenia mózgu, porażenia czterech kończyn, ale także Kuba zapadnie w śpiączkę, z której już się nie obudzi. Ostatnie słowa Kuba wypowie tuż przed tym jak bohatersko wejdzie do budynku, by ratować dziecko i ojca przed śmiertelnym zatruciem. Po tym Kuba straci przytomność, jego serce przestanie bić.

Śmierć mózgu Kuby w 705 odcinku "Na sygnale". Nie obudzi się ze śpiączki!

W odcinku 705 "Na sygnale" nadzieje ratowników legną jednak w gruzach, a lekarz zajmujący się Kubą – doktor Wiśniewski (Jacek Janosz) – będzie miał dla jego przyjaciół tragiczną wiadomość. - Nie będę owijał w bawełnę. Stan waszego kolegi jest bardzo zły. Jego organizm okazał się wyjątkowo wrażliwy na zaczadzenie. W związku z niedotlenieniem doszło do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym…

Nieprzytomny Kuba do ostatnich chwil w 705 odcinku "Na sygnale" pozostanie w śpiączce, a oddychał będzie za niego respirator.

- Jestem gotowy do podpisania protokołu stwierdzenia śmierci mózgu... - powie Wiktorowi (Wojciech Kuliński) inny lekarz (Grzegorz Kucias), a kolejny lekarz (Krzysztof Dmochewicz) z zespołu zajmującego się Szczęsnym doda: - Kwalifikuję pacjenta do programu dawców narządów.

Ojciec Kuby w 705 odcinku "Na sygnale" nie pogodzi się z tym, że Szczęsny nie żyje!

Zdruzgotany ojciec Kuby, Ryszard Szczęsny (Dariusz Dłużewski) w 705 odcinku "Na sygnale" nie dopuści do siebie myśli, że tak właściwie jego syn już nie żyje. - Zmiany po prostu okazały się zbyt rozległe... - słowa doktor Wiśniewskiego zabrzmią zupełnie niedorzecznie.

- Rozumiem, nie musi mi pan tłumaczyć wszystkiego od początku.

- Pański syn wyraził zgodę na przeszczep narządów... Prawo tego nie wymaga, ale my zawsze rozmawiamy z rodziną...- doda lekarz, ale Szczęsny od razu mu przerwie.

- Dość! Mój syn oddycha! A pan mi tu pieprzy o jakiś przeszczepach!

- Oddycha, ale nie samodzielnie...

- Niech pan spojrzy na niego... Widzi pan? Kuba wygląda jakby spał, a wy go chcecie kroić? Ma puls, oddycha, a mało to błędów lekarskich się zdarza! - krzyknie wzburzony ojciec Kuby.

Po chwili w 705 odcinku "Na sygnale" Ryszard zwróci się do Gabrysia "Nowego" (Kamil Wodka), najbliższego przyjaciela swojego syna. - Tobie uwierzę... Jeżeli mi powiesz, bez wahania, że on nie żyje, wtedy to przyjmę... Zrozpaczony Nowy nie będzie mógł wykrztusić z siebie słowa.

- Nie ważcie się go dotykać!- rzuci gniewnie Szczęsny.

Tak przyjaciele pożegnają zmarłego Kubę Szczęsnego w 705 odcinku "Na sygnale"

Tak wyczekiwany cud nie nastąpi i finale 705 odcinka "Na sygnale" lekarz odłączy Kubę od respiratora. Sekundę później ciągła linia na monitorze wskaże śmierć Kuby, przy którym w tym ostatnim momencie życia będą wszyscy zrozpaczeni przyjaciele. Każdy z ratowników i lekarzy z bazy z Leśnej Górze pożegna zmarłego Kubę na swój sposób. Jako ostatni od jego łóżka odejdzie Nowy...