Na sygnale, odcinek 704: Ostatnie słowa Kuby przed śmiercią! Serce Szczęsnego przestanie bić. Umrze jak bohater - ZDJĘCIA

"Na sygnale"odcinek 704 ŚMIERĆ KUBY SZCZĘSNEGO - środa, 9.04.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Śmierć Kuby w 704 odcinku "Na sygnale" odciśnie piętno na jego kolegach z bazy pogotowia ratownika w Leśnej Górze, bo wszyscy będą wiedzieli o tym, że Kuba umrze jak bohater, ratując innych!

Do dramatycznych wydarzeń dojdzie, gdy Kuba i Benio w 704 odcinku "Na sygnale" wracając z kolejnego wezwania, trafią na zbiorowe zatrucie czadem w jednym z domów. Bohaterski Kuba wbiegnie do budynku, by ratować nieprzytomne dziecko, choć w jego butli nie będzie prawie tlenu. - Zaczekaj na straż! -krzyknie do niego Benio. - Stężenie tlenku węgla 1500 ppm… - oceni Kuba. - Czyli śmiertelne, wracaj! Masz za mało tlenu! - zawoła jeszcze Vick, ale Szczęsny go nie posłucha.

- Trudno, musi wystarczyć! - to będą ostatnie słowa Kuby przed śmiercią w 704 odcinku "Na sygnale".

Tak będą ratowali Kubę przed śmiercią w 704 odcinku "Na sygnale"!

Na koniec akcji ratunkowej w 704 odcinku "Na sygnale" Kuba okaże się prawdziwym bohaterem i ocali aż dwie osoby, dziecko i ojca, ryzykując własne życie. Bo gdy pacjenci będą już bezpieczni, sam nagle straci przytomność. Serce Kuby przestanie bić, a wezwani na miejsce strażacy, oraz jego przyjaciel Nowy (Kamil Wodka), a także Benio zrobią wszystko, by go uratować. Trzeba będzie rozpocząć reanimację Kuby, bo dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

- Przecież to NZK! Zanieście go pod karetkę i zacznijcie resuscytację! Wezwij kolejny zespół!

Gdy umierający Kuba w 704 odcinku "Na sygnale" trafi do szpitala w Leśnej Górze jego stan będzie krytyczny. Przez izbą przyjęć zbiorą się wszyscy ratownicy z bazy.

- NZK w mechanizmie asystolii! Do tej pory dostał już 6 adrenalin i 1000 PWE, 80 ml natrium bicarbonicum, ale wciąż nie udało mi się przywrócić krążenia! - Ile czasu trwa masaż serca? - W sumie dwadzieścia minut… - Prosto na oddział intensywnej terapii!

Przyjaciele Kuby w 704 odcinku "Na sygnale" do końca będą wierzyli, że Kuba przeżyje

A kolejne godziny w 704 odcinku "Na sygnale" bliscy Kuby spędzą czekając, aż jego serce na nowo zacznie bić. Mimo złych rokowań, wszyscy do ostatniej chwili będą wierzyli, że Kuba obudzi się ze śpiączki. Niestety w jego mózgu dojdzie do nieodwracalnych zmian, przy życiu będzie go podtrzymywała tylko aparatura medyczna.

Zrozpaczeni Basia (Anna Wysocka) i Nowy w 704 odcinku "Na sygnale" podzielą się z przyjaciółmi wstrząsającymi historiami, jak sami wygrali walkę ze śmiercią. Pełni nadziei, że Kuba cudem przeżyje. - Miałam otwieraną czaszkę... Po operacji nawet wierzyłam, że moja dusza unosiła się pod sufitem...

W odcinku 705 "Na sygnale" (emisja w środę, 9.04.2025, o godz. 22.25) nadzieje ratowników legną jednak w gruzach, a lekarz zajmujący się Kubą – doktor Wiśniewski (Jacek Janosz) – będzie miał dla jego przyjaciół tragiczną wiadomość.

Lekarz stwierdzi śmierć mózgu Kuby w 705 odcinku "Na sygnale"

- Nie będę owijał w bawełnę... Stan waszego kolegi jest bardzo zły. Jego organizm okazał się wyjątkowo wrażliwy na zaczadzenie. W związku z niedotlenieniem doszło do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym… Jest w śpiączce, w chwili obecnej nie wymaga nawet sedacji...

- Czy to jest pewne? Te zmiany w mózgu?

- Zrobiliśmy bardzo dokładne badania obrazowe...

- Rozumiem, że on nie oddycha samodzielnie?

- Przykro mi. Chciałbym mieć lepsze wieści...

Ostatnie pożegnanie zmarłego Kuby przez przyjaciół w 705 odcinku "Na sygnale"

Zewnętrzna komisja w 705 odcinku "Na sygnale" stwierdzi u 34-letniego Kuby śmierć pnia mózgu, ratowników czeka bolesne pożegnanie i żałoba po stracie przyjaciela, która zmieni ich życie na zawsze.