Na sygnale, odcinek 705: Nowy po śmierci Kuby wypełni jego ostatnią wolę! Szczęsny ocali nie tylko dwa życia - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 705 - środa, 9.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 705 odcinku „Na sygnale” Nowy umówi się na spotkanie z Ryszardem, gdy zewnętrzna komisja lekarska stwierdzi śmierć mózgu Kuby. I choć Gabrysiowi straszliwie trudno będzie się z tym pogodzić, to jednak zda sobie sprawę, że jak podaje swiatseriali.interia.pl czym prędzej powinien wypełnić ostatnią wolą po swoim przyjacielu, o co ratownik poprosił go jeszcze przed swoim odejściem.

I w tym celu w 705 odcinku „Na sygnale” spotka się właśnie z jego ojcem, do którego początkowo jeszcze wcale nie będzie dochodzić to, że jego syn nie żyje. A to dlatego, że będzie robił wszystko, aby go ocalić...

- Nie obraź się, ale nie mam dużo czasu... – zacznie Ryszard, po czym powie jak natchniony - Mnóstwo telefonów do wykonania, uruchomiłem znajomych w Stanach. Oni mają kontakty do najlepszych klinik…

Szczęsny nie będzie mógł pogodzić się ze śmiercią syna w 705 odcinku „Na sygnale”!

Tyle tylko, że na to w 705 odcinku „Na sygnale” będzie już za późno, gdyż w organizmie Kuby dojdzie do tak nieodwracalnych zmian, że nawet najlepsi specjaliści nie będą w stanie mu pomóc. Tym bardziej, że mózg ratownika nie będzie już pracował, w co Ryszardowi będzie szalenie trudno uwierzyć. Ale niestety, taka będzie bolesna prawda…

- Ja właśnie w tej sprawie… Kuba nie żyje. Ja... cały czas odrzucam tę myśl. Nawet teraz. To był mój najlepszy przyjaciel od tak dawna. Nie wyobrażam sobie, jak będzie bez niego... - wyjaśni zapłakany Nowy.

- Gabryś, proszę... - spróbuje przerwać mu Szczęsny, ale ratownik w 705 odcinku „Na sygnale” nie odpuści - Proszę pozwolić mi powiedzieć, bo to jest prawda… On umarł, ale jego śmierć może pomóc innym osobom... Są ludzie, którzy potrzebują przeszczepów…

Ryszard zgodzi się wypełnić ostatnią wolę zmarłego Kuby w 705 odcinku „Na sygnale”!

W tym momencie w 705 odcinku „Na sygnale” Gabryś położy na stole kopertę z oświadczeniem, podpisanym przez Kubę, w którym jeszcze za życia Szczęsny zgodził się na przekazanie swoich tkanek i narządów do przeszczepienia w razie swojej śmierci, czym już w ogóle zszokuje jego ojca.

- Co to jest? - zainteresuje się ojciec Kuby.

- Zgoda na zostanie dawcą organów – przyzna Gabryś.

- Dlaczego ci to dał? Miał jakieś przeczucia? - dopyta zaskoczony Ryszard.

- Nie. To był mój pomysł, po jakiejś trudnej akcji. Nawet już nie pamiętam. Ale on to rozumiał, w ten sposób jego... to wszystko przynajmniej nabiera trochę sensu – oceni Nowy.

Po tych słowach w 705 odcinku „Na sygnale” ojciec Kuby weźmie dokument do ręki, a chwilę później będzie już gotowy na odłączenie zmarłego syna od respiratora. I w ten sposób Szczęsny odejdzie już na zawsze jako bohater, który nie tylko uratował 2 życia w trakcie akcji, w wyniku której poświęcił swoje. Ale także jako ten, który po swojej śmierci będzie mógł uratować kolejne…