Na sygnale, odcinek 707: Tak będzie wyglądał pogrzeb Kuby! Bliscy pożegnają go w wyjątkowy sposób – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 707 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 707 odcinku „Na sygnale” nastąpi ostatnie pożegnanie Kuby, który umrze bohaterską śmiercią. Zdradzamy, że ratownik odejdzie tuż po tym, gdy uratuje aż 2 osoby z zaczadzonego budynku w trakcie swojej akcji z Beniem (Hubert Jarczak). Szczęsny bez wahania wkroczy do środka, jak tylko dowie się, że w środku zostało nieprzytomne dziecko, a Vick nie zdoła go powstrzymać.

I w efekcie medyk uratuje nie tylko 1 osobę, ale aż 2, choć sam przepłaci za to życie, gdyż jego już nie uda się uratować. A wszystko przez to, że w jego organizmie dojdzie do nieodwracalnych zmian, w wyniku której zewnętrzna komisja stwierdzi śmierć mózgu! Kuba odejdzie już na zawsze, pogrążając w bólu i rozpaczy całą Leśną Górę, która w 707 odcinku „Na sygnale” zjawi się na jego pogrzebie!

Poruszające ostatnie pożegnanie Kuby w 707 odcinku „Na sygnale”!

W 707 odcinku „Na sygnale” najbliżsi Szczęsnego pojawią się na cmentarzu, aby po raz ostatni go pożegnać. Oczywiście, nie zabraknie wśród nich ojca ratownika Ryszarda (Dariusz Dłużewski), który będzie niósł czarne, żałobne zdjęcie swojego syna, jak i jego przyjaciół ze stacji w Leśnej Górze, a w szczególności Nowego (Kamil Wodka), który przygotuje z tej okazji nawet pożegnalną mowę. Tyle, że ta znów przywoła u niego bolesne wspomnienia..

Ale oprócz niego zjawią się tam także - Benio, Wanda (Anna Lemieszek), Anna (Lea Oleksiak), Artur (Tomasz Piątkowski), Martyna (Monika Mazur), Piotr (Dariusz Wieteska), Romek (Izydor Łobacz), Basia (Anna Wysocka) z synem Tadzikiem (Antoni Gogółka), Wiktor (Wojciech Kuliński) czy Britney (Paulina Zwierz), która szczególnie mocno to przeżyje. Do tego stopnia, że znajdzie się nawet na skraju załamania, ale na szczęście w tej trudnej chwili nie zostanie sama i będzie mogła liczyć na Alka (Adam Turczyk), który również się tam pokaże.

Jednak na miejscu nie obędzie się także bez pozostałych ratowników ze stacji, z którymi Kuba miał okazję współpracować i którzy zjawią się na jego pogrzebie, tak jak pozostali, z białą różą w rękach i to nie bez przyczyny. A to dlatego, że w ten sposób będą chcieli pożegnać prawdziwego bohatera, wobec którego będą mieć ogromny szacunek, a także będą żywić piękne wspomnienia, jak i życzyć mu pokoju i duchowego spokoju.

Wyjątkowy pogrzeb Szczęsnego w 707 odcinku „Na sygnale”!

W 707 odcinku „Na sygnale” rodzina, przyjaciele i ratownicy pożegnają Kubę w naprawdę wyjątkowy sposób, przez co pogrzeb Szczęsnego na pewno pozostanie w pamięci. Tylko co z tego, jeśli ratownika już z nimi będzie, gdyż to nie przywróci mu życia...

I z tego względu na jego uroczystości pożegnalnej w 707 odcinku „Na sygnale” nie zabraknie bólu, smutku i gorzkich łez, które udzielą się nie tylko żałobnikom, ale z pewnością i widzom, którym także przyjdzie po raz ostatni zobaczyć swojego ulubionego bohatera. I choć odejdzie i zostanie pochowany jak bohater i oczywiście takim pozostanie zapamiętany, to jednak wszystkim przyjdzie już żyć bez niego…

