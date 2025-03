Na sygnale. Widzowie nie mogą pogodzić się ze śmiercią Kuby! Mają dość innego bohatera

Ogromny żal widzów po uśmierceniu Kuby Szczęsnego w „Na sygnale”!

Widzowie „Na sygnale” wciąż nie mogą dojść do siebie po opublikowaniu wiadomości o śmierci Kuby, o której Super Express Seriale napisał jako pierwszy. Ten new tak wstrząsnął fanami serialu, że od razu zaczęli szukać potwierdzenia i u samej produkcji, jak i samego aktora, który wcielał się w rolę Szczęsnego i takie otrzymali, gdyż Wojciech Zygmunt opublikował oświadczenie, gdzie potwierdził nasze informacje, a sam pożegnał się z widzami, dając im jasno do zrozumienia, że to nie była jego decyzja.

I wówczas mleko się wylało, a produkcja „Na sygnale” musiała zmierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, gdyż fani w ogóle nie mogli zrozumieć tej decyzji. I nic dziwnego, gdyż bardzo polubili Kubę w przeciwieństwie do innych bohaterów! A zwłaszcza 1!

Fani woleliby, aby umarł Alek a nie Kuba w „Na sygnale”!

Do tego stopnia, iż otwarcie zaczęli wyrzucać produkcji „Na sygnale”, że jeśli już faktycznie chciała kogoś uśmiercić, to mogła to zrobić w jego przypadku! Ale kogo mieli na myśli?

Oczywiście, Alka (Adam Turczyk), który już od dłuższego czasu zaczął działać im na nerwy z powodu swojego zawiłego wątku z Britney (Paulina Zwierz) i Bereniką (Aleksandra Kielan)! W przeciwieństwie do Kuby, którego dalsze losy w „Na sygnale” zapowiadały się bardzo ciekawie…

- Serial dużo by zyskał, gdyby usunęli Alka, który jest nudny jak flaki z olejem. Rzygam już jego perypetiami z dziewczynami, bo oprócz tego nie ma nic do zaoferowania. Jego postać jest bezbarwna i nie wiem, co niektórzy ludzie w nim widzą…;

- Gdyby uśmiercili Alka to akurat nie miałabym nic przeciwko temu 😏… Jego na pewno bym nie żałowała. Wolałabym, żeby to on zginął, a nie Kuba... Alek to drewno w tym serialu;

- Święta racja i to pewnie dla wieku fanów było by święto a tak jest smutek;

- Zamiast Kuby mogli Alka uśmiercić, np. 🙂;

- Czemu nie mogli uśmiercić Alka zamiast Kuby 😭😭😭 ;

Widzowie woleliby też pożegnać Lisieckich zamiast Szczęsnego w „Na sygnale”!

A dalsze rozważania fanów „Na sygnale” pozwoliły wskazać jeszcze 2 innych bohaterów, których można byłoby usunąć zamiast Kuby! Na kogo postawili tym razem oprócz Alka?

Otóż na rodzeństwo Lisieckich, które także działa części fanom na nerwy! A w szczególności w osobie Wandy (Anna Lemieszek). Choć i w tym przypadku pojawiły się głosy broniące zarówno Dobromira (Kamil Błoch), jak i jego siostrę. W zupełnym przeciwieństwie do Alka...

- Eh szkoda😢 Zośka niepotrzebnie wróciła a Kuba odchodzi🥲 😢bez sensu. Tyle lat razem a oni go uśmiercają. Już lepiej Alka czy Wandę by mogli się pozbyć. Szkoda ze uśmiercili, a nie ze wyjechał;

- Mogliby usunąć denerwujące postacie, takie jak Wanda czy Alek, ale nie Kubę…;

- Wywalcie Wandę, a zostawcie nam Kubę! Bez Kuby to już nie to samo 🙄;

- Nie mogli usnąć Wandy albo Dobka? Oni są tacy wkurzający 🤨 Zwłaszcza Wanda 🤦;

- Nieee... Lisicki to jedna z najlepszych postaci, nadaje klimatu tego serialowi i wnosi dużo humoru mimo swojego specyficznego charakteru. Lepiej Alka, który nic do tego serialu ciekawego nie wnosi.