Wojciech Zygmunt potwierdza śmierć Kuby w Na sygnale! Tak pożegnał się z widzami – ZDJĘCIA

Wstrząs po informacji o śmierci Kuby w „Na sygnale”!

Super Express Seriale jako pierwszy dotarł o informacji o śmierci Kuby w „Na sygnale”, a tym samym odejściu Wojciecha Zygmunta z uwielbianego medycznego serialu TVP2. Nasze artykuły o tragicznym finale akcji ratunkowej Kuby i Benia (Hubert Jarczak), a w efekcie i śmierci Szczęsnego, którego nie uda się uratować, jak i żałobie, jaka nastanie w Leśnej Górze po odejściu ratownika wywołały prawdziwy wstrząs u fanów serialu!

Do tego stopnia, że widzowie od razu zaczęli wylewać swoje żale pod kątem produkcji, a także doszukiwać się potwierdzenia tego scenariusza u samego źródła! I tak właśnie się stało, gdyż na oficjalnych profilach serialu, jak i jego fanów „Na sygnale”, a także samego Wojciech Zygmunta ukazało się w tej sprawie oświadczenie!

Wojciech Zygmunt i produkcja „Na sygnale” potwierdziła odejście Szczęsnego z serialu!

Wojciech Zygmunt, czyli uwielbiany Kuba Szczęsny z „Na sygnale”, przyznał rację naszemu portalowi i potwierdził nie tylko śmierć swojego bohatera, ale także swoje odejście z kultowego medycznego serialu TVP2.

We wzruszającym wpisie aktor pożegnał się z widzami, a także zaprosił na oglądanie najbliższych odcinków „Na sygnale”, w których jeszcze fani będą mogli zobaczyć go na ekranie, aż do czasu wielkiego i bardzo smutnego finału!

„Kochani

Od wczorajszego artykułu w Super Expresie dostaję od Was SETKI wiadomości dotyczących dalszych losów Kuby w serialu Na Sygnale

Cóż... w serialu jak w życiu - czasem zdążają się wypadki, zwłaszcza w zawodzie ratownika medycznego.

Niestety wszystko co tam znajdziecie to prawda i faktycznie żegnam się z serialem.

Nie, to nie ja podjąłem tę decyzję, i chciałbym Wam podziękować za wasze wsparcie❤️

Scenarzyści napisali Jakubowi piękny koniec historii za co jestem im bardzo wdzięczny i nie mogę się doczekać kiedy zobaczę go na ekranie.

Tymczasem jeszcze kilka odcinków z moim udziałem zobaczymy, wiec czekamy na ten wielki finał!

Pozdrawiam Wojtek👍”

Fani nie mogą się pogodzić ze śmiercią i odejściem Kuby z „Na sygnale”!

Tyle tylko, że ta informacja wcale nie ucieszyła widzów „Na sygnale”! I nic dziwnego, gdyż zdążyli już oni polubić Kubę i trudno im się pogodzić z tym, że już więcej nie zobaczą na ekranie, za co mają ogromny żal do scenarzystów.

Do tego stopnia, iż grożą nawet, że już więcej nie będą oglądać „Na sygnale”, skoro nie będzie w nim uwielbianego przez nich Szczęsnego!

- Czyli już serial ostatecznie upadł na dno teraz to już tylko się mogą pod ziemią zakopać 👎👎👎;

- Ja pierdzielę, scenarzyści psują najlepsze wątki. Od pewnego czasu mnie to wkurza. Pozbyli się Soni, która mogła być z Beniem, no ale po co taki fajny wątek ma przetrwać? Co chwilę robią nadzieję na Notney, sporządzają jakieś głupie ankiety: Altney czy Notney? Chyba tylko dla zabawy swoją drogą i żeby powkurzać widzów, bo na siłę pchają ship Altney, który jest toksyczny to szpiku kości. Nowemu ciągle się w tym serialu obrywa, w sumie nie wiem, za co. A teraz jeszcze śmierć Kuby, który naprawdę miał ciekawe wątki i sceny w przeciwieństwie do nudnego Alka, który do tego serialu nic nie wnosi. Nie wiem, kogo tam zatrudniacie, ale chyba powinniście ich wymienić, bo ten serial schodzi na psy…;

- Jeżeli to nie Pana decyzja to już mogę powiedzieć ,że scenarzyści popełnili ogromny błąd ... 😐😐😐;

- Nikt nie dostarcza w tym serialu tyle żartów i uśmiechu co Kuba i Nowy... Brak słów po prostu 🤦🏻‍♀️ ;

- Scenarzyści ostatnio podejmują masę złych decyzji;

- Brak mi słów. Oglądam serial od samego początku jak jeszcze były nagrywane „setki”. Postać Kuby na prawdę wprowadziła dużo słońca do serialu, choć na początku wprowadziła sporo kontrowersji. Uważam, że wątek śmierci Kuby wprowadzony jest totalnie randomowo, bez żadnego pomyślunku, a jego postać na prawdę miała duży potencjał, szczególnie teraz kiedy jest szefem działki i przyjacielem dla każdego z bazy a szczególnie dla nowego…;

- Naprawdę nie rozumiem decyzji produkcji, Kuba był lubiana postacią i jego watek można byłoby ciekawie poprowadzić. Myślę, że większość fanów jest załamana i podziela moje zdanie, że to posunięcie to strzał w kolano…;

- Scenarzyści po raz kolejny udowodnili, że nudzą się własnymi pomysłami, nie mając przy tym wszystkim totalnie szacunku do widzów. Najpierw odebrali nam tak dobrze zapowiadającą się relację Kuby z Basią, a teraz całkiem Kubę uśmiercają. Ja już na pewno tego oglądać nie będę. Żenada;

- Żenada, dowalają ciągle nowe postacie a wyrzucają Kubę, który gra tu od lat, nieładnie;

- Chyba NS powinno zmienić scenarzystów, bo to co tam się ostatnio dzieje jest śmiechu warte, wywalanie starych postaci do których większość ma sentyment tylko po to by wprowadzać nowe? Normalizowanie toksycznych relacji i molestowania (Alek i Britney)? Szkoda, że akurat trafiło na Kubę, scenarzyści popełniają ogrom błędów i mam nadzieje, że kiedyś tak samo fajnie będzie mi się oglądało te odcinki jak kiedyś, bo aktualnie czuje nie małe obrzydzenia;

- To są chyba jakieś żarty?!?! Chyba poniosło scenarzystów! Strzał w kolano 😤 jedna z najbardziej lubianych postaci, nie wierzę. Oj chyba wielu widzów przestanie oglądać. Zresztą już jakiś czas widać, że chyba pomału kończą się pomysły, ciągle tylko wątek Britney i jej chłopaków albo Nowy, który też dostaje od scenarzystów po 🍑 jestem zawiedziona tym co robicie. Szkoda serialu po prostu, był jednym z moich ulubionych...