Na sygnale, odcinek 704: Tragiczny finał akcji Benia i Kuby! Poświęci swoje życie za dziecko – ZDJĘCIA

W 704 odcinku „Na sygnale” Benio (Hubert Jarczak) i Kuba (Wojciech Zygmunt) w trakcie powrotu z kolejnego wezwania, trafią na zbiorowe zatrucie czadem. Oczywiście, ratownicy od razu wkroczą do akcji i ruszą z pomocą poszkodowanym! W 704 odcinku „Na sygnale” Vick zostanie z pacjentami na zewnątrz, a Szczęsny bez wahania wkroczy do środka, gdy dowie się, że zostało tam jeszcze nieprzytomne dziecko. Tyle tylko, że nie będzie świadomy, że w jego butli nie będzie już prawie tlenu. I to niestety nie skończy się dobrze… Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!