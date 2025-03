Krew z krwi 3, odcinek 5: Franek zezna przeciwko matce?! Tarczyński wmówi mu, że Carmen zabiła Ninę - ZDJĘCIA

"Krew z krwi 3" odcinek 5 - sobota, 29.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 5 odcinku "Krew z krwi 3" prokurator Tarczyński posunie się do wyjątkowo obrzydliwej manipulacji. Wykorzysta fakt, że Franek straci Ninę, by wzbudzić w nim nie tylko żal, ale i wściekłość. Zasugeruje mu, że Carmen maczała palce w jej śmierci i zrobiłaby wszystko, by ukryć prawdę. Dla Franka to będzie cios, choć nie będzie chciał w to wierzyć. Mężczyzna nie będzie w stanie poradzić sobie z traumą i żałobą, a taka insynuacja może go całkowicie złamać.

Franek zezna przeciwko Carmen w 5 odcinku "Krew z krwi 3"? Tarczyński uderzy w najczulszy punkt

Franek w 5 odcinku "Krew z krwi 3" zostanie osaczony - z jednej strony będzie miał przed oczami swoją zamordowaną ukochaną, a z drugiej matkę, z którą i tak ostatnio nie układa mu się najlepiej. Carmen straciła już z nim kontakt po ucieczce z rąk Helmuta, teraz może go stracić na zawsze. Bo jeśli Franek rzeczywiście uwierzy Tarczyńskiemu i złoży zeznania przeciwko niej, Carmen trafi za kratki. A tego już może nie przeżyć ani ona, ani jej cała rodzina…

Carmen w 5 odcinku "Krew z krwi 3" zdemaskuje Tarczyńskiego?

W 5 odcinku "Krew z krwi 3" Carmen pokaże, że nie cofnie się przed niczym, by ratować Franka. Gdy dowie się, że jej syn został zatrzymany przez policję, rzuci się w wir działania. Nie uwierzy, że Franek miałby coś wspólnego z narkotykami i od razu poczuje, że to pułapka. Szybko odkryje, że za wszystkim stoi prokurator Tarczyński i że to on manipuluje chłopakiem, żeby zniszczyć ją raz na zawsze.

Carmen w 5 odcinku "Krew z krwi 3" będzie zbierała informacje na temat Tarczyńskiego, by zdobyć coś, co mogłoby go pogrążyć. Jej spryt i doświadczenie okażą się bezcenne, ponieważ Majewska szybko znajdzie trop, który może odwrócić bieg wydarzeń. Tylko czy zdąży? Bo jeśli Franek podpisze zeznania, będzie za późno…