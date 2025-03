Na Wspólnej, odcinek 3991: Przegrany Alan porwie syna! Łatwowierna Wiola doprowadzi do tragedii – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3991 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3991 odcinku „Na Wspólnej” przegrany Alan posunie się już do ostateczności! Novak nie zniesie porażki w sądzie z Czerskim, tym bardziej, iż przecież zmanipulowana Wiola dostarczy mu informacje, które i tak nie wystarczą mu do tego, aby wygrać z Mariuszem. Choć oczywiście, psychol tego nie powie swojej kochance!

A wręcz przeciwnie, okłamie ją, że to on zwyciężył i zaproponuje wspólne świętowanie, ale nie we dwoje tylko we troje z Alakiem, na co naiwna Wiola oczywiście się zgodzi. Opiekunka przyprowadzi chłopca, jednak już tym razem w 3991 odcinku „Na Wspólnej” wróci do mieszkania Czerskiego już bez niego, bo Alan go porwie!

Naiwna Wiola narazi życie Alanka w 3991 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3991 odcinku „Na Wspólnej” Ola będzie przerażona zniknięciem syna! Szczególnie, że po rozmowie z Wiolą nie będzie miała żadnych wątpliwości, że to Alan porwał chłopca, gdyż zakochana w nim opiekunka przyzna jej się do tego, że mu zaufała.

Naturalnie, w tej sytuacji w 3991 odcinku „Na Wspólnej” kobiety od razu zjawią się na policji i zgłoszą porwanie Alanka, a Mariusz natychmiast rozpocznie jego poszukiwania. I na szczęście, w późnym godzinach wieczornych uda mu się go zlokalizować, dzięki umieszczeniu lokalizatora w jego kurtce.

I oczywiście, Czerski niezwłocznie zgłosi ten fakt policji, tym bardziej, że psychol będzie jechał z zatrważającą prędkością, przez co nie tylko pojawi się ryzyko wywiezienia chłopca, ale także narażenia jego życia na poważne niebezpieczeństwo!

Czy syna Oli uda się uratować w 3991 odcinku „Na Wspólnej”?

Oczywiście, w 3991 odcinku „Na Wspólnej” od razu rozpocznie się policyjna obława, dzięki czemu uda się powstrzymać Alana! Psychol zostanie zatrzymany i aresztowany przez policję, a Mariusz w asyście policji wróci do swojego mieszkania wraz z Alankiem, którego zrozpaczona Ola od razu chwyci w ramiona.

W 3992 odcinku „Na Wspólnej” Zimińska będzie ogromnie wdzięczna Czerskiemu za uratowanie syna. Szczególnie, iż kochanek przygotuje się na możliwy atak psychola, dzięki czemu jej syn na szczęście wróci do nich cały i zdrowy! A Novak będzie już skończony!

Na Wspólnej ZWIASTUN na listopad. Koniec Igi i Kuby. Upadek psychola Alana. Szokujący zwrot u Cieślików