Na Wspólnej, odcinek 3992: Ostateczny koniec Alana! Psychol w końcu wpadnie w ręce policji – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3984: Naiwna Wiola sprowadzi Alana do mieszkania Czerskiego! Wykorzysta ją - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3991: Przegrany Alan porwie syna! Łatwowierna Wiola doprowadzi do tragedii – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3992 - środa, 9.04.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3992 odcinku „Na Wspólnej” nastąpi długo wyczekiwany przez wszystkich koniec Alana! Psychol w końcu wpadnie i tym razem tak łatwo już się nie wywinie! A to dlatego, że po próbie zabójstwa Mariusza dojdzie jeszcze porwanie synka, czego psychol dopuści się po swojej porażce z Czerskim w sądzie i to mimo swojej przewagi, gdyż naiwna Wiola (Patrycja Franczak) sfotografuje mu przecież akta rywala.

I wówczas Novak będzie już tak zdesperowany, że zdecyduje się uprowadzić synka, w czym nieświadomie pomoże mu jego opiekunka, która pod pretekstem wspólnego świętowania dostarczy mu dziecko, ale w 3991 odcinku „Na Wspólnej” już go nie odzyska!

Policja zatrzyma Alana w 3992 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w 3991 odcinku „Na Wspólnej” Wiola o wszystkim powie przerażonej Oli (Marta Wierzbicka), a kobiety natychmiast zgłoszą porwanie chłopca. Z kolei Mariusz rozpocznie poszukiwania Alana i dzięki umieszczeniu lokalizatora w jego kurtce, w późnych godzinach wieczornych uda mu się go zlokalizować, o czym prawnik natychmiast zawiadomi policję.

Tym bardziej, że psychol będzie poruszał się z zatrważająca prędkością, przez co pojawi się obawa nie tylko uprowadzenia chłopca, ale i narażenia jego życia na poważne niebezpieczeństwo. I wówczas od razu zacznie się obława, dzięki której w 3992 odcinku „Na Wspólnej” uda się zatrzymać Alana, a także odzyskać Alanka, który z Mariuszem wróci do domu w asyście policji.

Novak wyląduje w więzieniu w 3992 odcinku „Na Wspólnej”!

Z kolei Novak w 3992 odcinku „Na Wspólnej” zostanie zatrzymany i tak łatwo się nie wywinie! A to dlatego, że wówczas będzie odpowiadał już nie tylko za próbę porwania dziecka, ale także i zabójstwa Mariusza, gdyż Czerski poinformuje policjantów o wszystkim, co mogłoby go obciążyć w tej sprawie.

I oczywiście w 3992 odcinku „Na Wspólnej” funkcjonariusze niezwłocznie zajmą się i tym zgłoszeniem i prędko odnajdą w samochodzie Alana dowody świadczące na to, że faktycznie chciał zabić swojego rywala! I wówczas psychol będzie już skończony, a kochankowie wreszcie odzyskają spokój, gdyż Novak zniknie z ich życia raz na zawsze! A to dlatego, że nie tak prędko wyjdzie z więzienia za to, czego dokonał!

Na Wspólnej ZWIASTUN na listopad. Koniec Igi i Kuby. Upadek psychola Alana. Szokujący zwrot u Cieślików