M jak miłość, odcinek 1870: Tadeusz wpadnie w panikę! Dostanie list z pogróżkami dla Jagody i tak tego nie zostawi - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach w 1870 odcinku "M jak miłość" padnie na Tadeusza, gdy kurier dostarczy mu przerażającą przesyłkę! W pudełku będzie "niespodzianka" dla Dorotki - pluszowy jednorożec, ale nie tylko. Kiemlicz znajdzie także rodzinne zdjęcie z Jagodą i ich córeczką, z zamazaną na czarno twarzą żony. Początkowo Tadzio nie będzie miał pojęcia, kto jest nadawcą listu z pogróżkami, ale dość szybko wszystko stanie się jasne.

To ona w 1870 odcinku "M jak miłość" będzie chciała skrzywdzić Jagodę!

W 1870 odcinku "M jak miłość" Tadeusz wpadnie w panikę, gdy odkryje, że Ola wyszła ze szpitala psychiatrycznego na przepustkę. Była narzeczona nie tylko nadal będzie w nim "zakochana", ale też zacznie obserwować jego rodzinę, próbując nawiązać z Kiemliczem kontakt. By nie martwić Jagody spanikowany Tadeusz ukryje przed nią, jak wielkim zagrożeniem znów jest dla nich chora psychicznie Ola. Nie dopuści do tego, by wariatka, która chciała zabić Jagodę, spalić ją żywcem w podpalonym domu, znów skrzywdziła jego ukochaną, a może nawet i dziecko.

Tadeusz po groźbach Oli w 1870 odcinku "M jak miłość" tak tego nie zostawi

Co zrobi Tadeusz, by w 1870 odcinku "M jak miłość" chronić Jagodę i Dorotkę przed Olą? Od razu zgłosi się na policję, niestety jeden telefon nie wystarczy. - Ja tego tak nie zostawię! - krzyknie bezradny i wściekły Tadzio, słysząc o tym, że nie będzie dowodu na winę Oli, na to, że ona wysłała prezent i list z pogróżkami.

Jedno jest pewne, powrót Oli w 1870 odcinku "M jak miłość" nie zwiastuje niczego dobrego dla Jagody i Tadeusza, ale ciąg dalszy nastąpi dopiero w nowym sezonie serialu we wrześniu.