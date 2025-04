M jak miłość. Tadeusz dostanie list z pogróżkami i okrutny prezent! Ktoś chce dorwać Jagodę? - ZDJĘCIA, WIDEO

Koniec sielanki u Tadeusza i Jagody z "M jak miłość"

Ta para skradła serca widzów. Niedawno przyszła na świat pierwsza córeczka Kiemliczów, którą pokochali od pierwszego wejrzenia. Rodzinne chwile u sadownika i jego żony to prawdziwy ideał relacji, a w dodatku Kiemlicz ogłaszał, że szykuje się intratny interes, więc firma również bardzo dobrze prosperuje i przynosi znaczne dochody. Niestety w kolejnych odcinkach "M jak miłość" coś przerwie dobrą passę... Pewien wróg chce zniszczyć rodzinę Tadeusza!

Tadeusz odbierze przerażającą przesyłkę

W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" ktoś wyśle Tadeuszowi paczkę z przerażającym prezentem. Kiemlicz, w obecności młodego Kacpra (Bartosz Ziewiec), otworzy karton, a ze środka wyjmie dużą pluszową zabawkę. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale dołączona do kartonu koperta da do myślenia.

Kiemlicz zobaczy zdjęcie swojej rodziny, ale z zamazaną twarzą Jagody! Tylko on z córeczką pozostaną nietknięci. Twarz jagody pokryje czarny marker, co jasno da sadownikowi do zrozumienia, że to nic innego jak groźba! Tajemniczy wróg ewidentnie da do zrozumienia, że chce pozbyć się Jagody z życia Tadeusza i córki.

Kim jest wróg Kiemliczów?

Zdradzamy, że nadchodzące wydarzenia w "M jak miłość" wstrząsną rodziną Kiemliczów. Kto stoi za szokującymi działaniami? Czy to możliwe, by do życia Tadzika powróciła jego była ukochana Ola, która już raz naraziła Jagodę na koszmarne niebezpieczeństwo?!

- Jak coś się układa, to za chwilę musi się pojawić coś, co spowoduje jakiś rodzaj niepokoju i nie do końca może zwiastować coś dobrego... - tłumaczy Bartłomiej Nowosielski i daje do zrozumienia, że wkrótce Jagodę i Tadeusza czekają bardzo nieprzyjemne momenty. Aktor nie zdradza jednak szczegółów dotyczących kto i co dokładnie planuje.