M jak miłość, odcinek 1869: Pierwsze spotkanie stryja Gutowskiego z synem Zduńskich zamieni się w koszmar?! Wyjdzie z tego zamieszanie

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Franka z Pawłem będą powoli przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości z dzieckiem. To prawdziwy sprawdzian dla ich relacji, ponieważ oboje bardzo chcieli dziecka, ale z drugiej strony nie mają wielkiego doświadczenia w opiece nad noworodkiem. Jak informowaliśmy, w całym przedsięwzięciu mocno pomoże czujna Marysia (Małgorzata Pieńkowska), która zauważy małe zagubienie syna i synowej. To nie koniec, bo osób do pomocy będzie więcej.

Pierwsze spotkanie stryja Gutowskiego z małym Antonim Lucjanem

Stryj Gutowski jest dla Franki najbliższą rodziną, wręcz traktuje góralkę jak córkę. Zduńska właśnie w Bukowinie czuje się jak w domu. To tam uciekła podczas kryzysu z Pawłem. Nic dziwnego, że mężczyzna będzie chciał odwiedzić Frankę z Pawłem i poznać najmłodszego członka rodziny. Antoni Lucjan wzbudzi zainteresowanie wszystkich.

Problem polega jednak na tym, że ostry i porywczy temperament górala nie sprawdzi się podczas wizyty u noworodka. Stryj Gutowski ledwo zapanuje nad emocjami w 1869 odcinku "M jak miłość", a przy noworodku jest to raczej kluczowe. Mężczyzna znany jest z drobnych wpadek, pomyłek i wirującego zamieszania. Nie inaczej będzie przy pierwszej wizycie u Franki po porodzie.

Wizyta Gutowskiego u Zduńskich zakończy się wielkim zamieszaniem

Zdradzamy, że początkowo niewinna wizyta Gutowskiego przemieni się w pasmo niefortunnych zdarzeń. Temperament mężczyzny nie pójdzie w parze z opieką nad Antonim Lucjanem. Wywiąże się ostre zamieszanie. Na szczęście nie dojdzie do żadnego wypadku, a przejęty Gutowski będzie musiał nauczyć się życia z malutkim dzieckiem. Dla całej rodziny to nowość, że Franka z Pawłem mają synka. Oni sami także muszą przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.