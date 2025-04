M jak miłość, odcinek 1867: Martyna powie Jakubowi o dziecku. Zachwyci się, ale Karski ostro zareaguje - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem? Wmówi mu, że to on jest ojcem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna zajrzy do biura detektywistycznego Jakuba w 1867 odcinku „M jak miłość” i przekaże mu dobre wieści. Przypomnijmy, że detektyw mieszka w leśniczówce, ponieważ Wysocka przeniosła się do swojej przyjaciółki, której pomaga i z którą spędza produktywny czas. Wydawało się, że nie potrwa to długo, a Karski tylko na chwilę zagości w domu koleżanki. Nic bardziej mylnego, bo lekarka przekaże Jakubowi, że może sobie jeszcze pomieszkać u niej, by na spokojnie sprzedać swój dom i poukładać swoje sprawy po rozstaniu z Kasią (Paulina Lasota).

Martyna przyniesie dobre wieści. Powie Jakubowi o dziecku

Martyna zajrzy do Jakuba w dobrym humorze, widać będzie, że jest trzeźwa, trwa w swoim postanowieniach, a jej życia powróciło na lepsze tory. Wysocka da znać Karskiemu, że bez problemu może dalej korzystać z leśniczówki, ponieważ jej pobyt u przyjaciółki się przedłuża.

- Dobra, co do leśniczówki to możesz tam jeszcze zostać co najmniej dwa miesiące. Mąż Agaty musi zostać w Stanach i byłoby jej ciężko samej z dzieckiem. Tak szczerze mówiąc bardzo mi to na rękę, bo mogę się ogrzać ich ciepłem - powie zadowolona Martyna w 1867 odcinku „M jak miłość”. - Maleńka jest niesamowita. Takie dziecko to jakaś magia, znikają wszelkie problemy, nie masz pojęcia… - lekarka nie przewidzi, że zachwyt i opowiadanie o dziecku wzbudzi w Jakubie ostrą reakcję.

- Nie, nie mam i raczej nigdy już nie będę miał - oznajmi twardo i dość chłodno detektyw. Jasno da do zrozumienia, że nie chce słuchać o dziecku i potomstwie. Sam przecież chciałaby zostać tatą, ale nadchodzący rozwód z Kasią to dla niego przekreślenie szansy na tacierzyństwo.

Jakub zostanie ojcem

Karski nie przewidzi, że los szykuje mu wielką niespodziankę. Owszem, spotka się z żoną w sądzie, ponieważ chcą się rozwieść, ale Kasia właśnie w 1867 odcinku „M jak miłość” wykona test ciążowy, który wskaże dwie kreski! Lekarka początkowo nie będzie wiedziała, kto jest ojcem jej dziecka. Jakub, a może kochanek Mariusz (Mateusz Mosiewicz)?! Zdradzamy, że Karski dowie się o dziecku, wyjdzie na jaw, że to jednak on jest ojcem i się zacznie… Kasia nie chce potomstwa, a już na pewno nie z mężem, od którego odchodzi. Do czego się posunie, by zakryć prawdę?