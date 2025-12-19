M jak miłość, odcinek 1900: Kolejny kryzys w związku Iwony i Jerzego. Argasiński znów się nie popisze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Urodziny Iwony w 1900 odcinku „M jak miłość” zamiast radości przyniosą jej smutek i niepokój. Kobieta coraz bardziej będzie utwierdzać się w przekonaniu, że jej związek z Jerzym znów przechodzi trudny moment. Argasiński swoim zachowaniem tylko doleje oliwy do ognia, a brak jakichkolwiek oznak pamięci o jej święcie zaboli ją szczególnie mocno.

Nie wiedząc, że za kulisami trwa zmowa, Iwona postanowi zajrzeć do córki do pracy. W klinice pojawi się wyraźnie przybita i rozżalona.

Iwona powie o kryzysie z Jerzym w 1900 odcinku „M jak miłość"

Gdy Iwona stanie w drzwiach gabinetu Anety, lekarka od razu wyczuje, że z mamą dzieje się coś złego. Padną słowa, które jasno pokażą, w jakim stanie jest żona Argasińskiego.

– Mamuś? – zapyta Aneta, kiedy Iwona pojawi się w drzwiach.

– Szukam Jerzego – powie Iwona.

– Tylko mi nie mów, że znów go sprawdzasz

– Moje małżeństwo przeżywa chyba poważny kryzys...

– Który to już z kolei? – rzuci lekarka, nie przejmując się narzekaniem mamy.

– Zapomniał o moich urodzinach.

Iwona nie będzie miała pojęcia, że Aneta doskonale wie, co naprawdę dzieje się za jej plecami.

Argasiński knuje… z Anetą

W 1900 odcinku „M jak miłość” okaże się, że Jerzy wcale nie zapomniał o urodzinach żony. Wręcz przeciwnie, wspólnie z Anetą będzie przygotowywał dla Iwony niespodziankę. Przyjęcie odbędzie się w mieszkaniu Anety i Olka (Maurycy Popiel), a wszystko zostanie zaplanowane tak, by niczego nie zdradzić przed jubilatką. Problem w tym, że Argasiński – jak to ma w zwyczaju – nie popisze się komunikacją. Jego tajemniczość i milczenie sprawią, że Iwona uwierzy w najgorsze scenariusze i poczuje się odsunięta oraz niedoceniona.

Czy urodzinowe przyjęcie załagodzi napięcie, czy tylko pokaże, że Jerzy wciąż nie potrafi obchodzić się z emocjami żony?