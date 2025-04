M jak miłość, odcinek 1870: Dorota pozna córkę Jagody i Tadeusza! To na jej cześć dostała imię - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1866: Franka urodzi w wyjątkowy dzień! To nie przypadek, że syn Zduńskich przyjdzie na świat właśnie wtedy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1869: Dorota wróci do domu i zobaczy Natalkę w łóżku Bartka. Usunie się, żeby był z nią szczęśliwy - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek zawitają w progi Kiemliczów, gdzie czekać będzie na nich nie tylko ciepłe powitanie, ale też wielka niespodzianka. Jagoda i Tadeusz od pierwszych chwil byli zdecydowani, że ich córeczka będzie miała wyjątkowe imię - Dorotka. Nie bez powodu! To właśnie historia Doroty i Bartka, ich walka o miłość i życie, zainspirowała młodych rodziców do takiego wyboru. Mała Dorotka to nie tylko uroczy niemowlak, ale symbol siły i nadziei, które przetrwały największe burze.

Dorota w 1870 odcinku "M jak miłość" pozna swoją imienniczkę!

Kawecka, gdy tylko weźmie dziecko na ręce, nie będzie w stanie ukryć łez. W 1870 odcinku "M jak miłość" jeszcze do niedawna ciężko chora Dorota odwiedzi młodych rodziców wraz z Bartkiem i nie będzie mogła nacieszyć się ich szczęściem. Teraz, gdy popatrzy na swoją małą imienniczkę, zrozumie, że jej walka o zdrowie i życie miała sens. I że wszystko, co najpiękniejsze, jest dopiero przed nią.

Bartek i Dorota w 1870 odcinku "M jak miłość" wrócą do Grabiny! Natalia nie zniesie widoku ich szczęścia

Przyjemnie spotkanie Bartka i Doroty z Jagodą i Tadeuszem to jednak nie wszystko! W 1870 odcinku "M jak miłość" powrót Kaweckiej do Grabiny nie pozostanie niezauważony. Natalia Dominika Suchecka), która do tej pory łudziła się, że coś jeszcze połączy ją z Bartkiem, teraz straci wszelkie nadzieję i wcale nie ucieszy się na powrót Doroty ze Stanów.

Mimo wszystkich przeciwności losu, w 1870 odcinku "M jak miłość" zobaczymy, jak wielką przemianę przejdzie Dorota. Powrót do Grabiny, bliskość Bartka, a przede wszystkim spotkanie z małą Dorotką sprawi, że kobieta nabierze nowej energii do życia. Długo walczyła z chorobą, czuła się samotna i odrzucona, ale teraz wszystko się zmieni.

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.