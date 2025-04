Barwy szczęścia, odcinek 3186: To nie koniec koszmaru Kasi i Mariusza. Czeka ją jeszcze proces w sądzie! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan zdemaskowany przez Gabrysię zacznie ją nachodzić! Będzie błagał, by go nie odtrącała - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Szymańskiego będzie dla Kasi i Mariusza w 3186 odcinku "Barw szczęścia" zakończeniem najtrudniejszego etapu w ich związku! Zakochani wyszli z tej próby zwycięsko. Mariusz był z Kasią w najgorszym momencie. Wziął nawet na siebie winę za wypadek w Brzezinach, podczas którego miał zginąć Szymański i trafił za nią do aresztu.

Kasia i Mariusz w 3186 odcinku "Barw szczęścia" odetchną po aresztowaniu Szymańskiego

Po tym jak policja zbierze w domu Szymańskich dowody obciążające Leszka, młody Szymański zostanie przesłuchany i w 3186 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się, że zabił ojca. Wieść o zatrzymaniu syna Szymańskiego szybko rozniesie się po wsi i dotrze do Kasi oraz Mariusza, którzy z trudem uwierzą w swoje szczęście. Gdy Kasia upewni się, że Leszek przerwał milczenie i powiedział, jak zabił ojca i upozorował, zrobi jej się żal Szymańskiej. Nie dość, że sąsiadka z Brzezin przez lata żyła u boku brutalnego męża pijaka, to jeszcze teraz straci syna, który chciał ją tylko uwolnić od potwora.

Wizyta Kasi w domu Szymańskich w 3186 odcinku "Barw szczęścia"

Nic dziwnego, że w 3186 odcinku "Barw szczęścia" Kasia odwiedzi Szymańską, aby okazać jej wsparcie. Czy usłyszy od niej przeprosiny za oskarżenia o zabójstwo męża? Czy Szymańska przeprosi Kasię za to, że Leszek jej groził i żądał odszkodowania za śmierć ojca? Podczas tego spotkania sąsiadka Mariusza z Brzezin będzie miała sobie wiele do zarzucenia.

Czy Kasia stanie przed sądem? Będzie proces o zabójstwo Szymańskiego!

Szczęśliwi Kasia i Mariusz w 3186 odcinku "Barw szczęścia" padną sobie ramiona. Ona podziękuje ukochanemu, że w nią nie zwątpił, nie wierzył, że to ona zabiła Szymańskiego, był przy niej w dramatycznych chwilach. To jednak nie zmienia faktu, że będzie proces. Ale czy Kasia będzie odpowiadać przed sądem za to, co się stało w Brzezinach? Na ławie oskarżonych na pewno zasiądzie Leszek Szymański!