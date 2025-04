Barwy szczęścia, odcinek 3186: To on zabił Szymańskiego. Policja znajdzie dowody zbrodni w domu Szymańskich w Brzezinach - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Modrzycki wróci do „Szoku”. Łukasz będzie robił dobrą minę do złej gry! – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan zdemaskowany przez Gabrysię zacznie ją nachodzić! Będzie błagał, by go nie odtrącała - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Syn Szymańskiego w 3186 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się, że go zabił, że w noc wypadku w Brzezinach, do którego doprowadziła Kasia Sadowska, w ich domu rozegrały się mrożące krew w żyłach wydarzenia.

Młody Szymański przyzna się do pobicia ojca w serialu "Barwy szczęścia"

Zanim jednak prawda o śmierci Szymańskiego wyjdzie na jaw, jego syn Leszek przerwie milczenie i pod wpływem alkoholu zacznie opowiadać kolegom o tym, co się działo feralnej nocy. Jednym z kolegów Szymańskiego, który usłyszy wstrząsającą opowieść będzie Matecki (Daniel Antoniewicz). I to właśnie on naprowadzi policję na prawdziwego zabójcę!

Policja wkroczy do domu Szymańskich w 3186 odcinku "Barw szczęścia" i znajdzie dowód na bójkę

A kiedy w 3186 odcinku "Barw szczęścia" policjanci z Warszawy, na czele z Majakiem (Łukasz Borkowski), z nakazem prokuratury wkroczą do domu Szymańskich w Brzezinach natrafią na niepokojące ślady. Śledczy znajdą dowody na to, że Leszek pobił ojca, że doszło tam do rozlewu krwi, więc śledztwo będzie już na finiszu. Młody Szymański zostanie zatrzymany!

Aresztowany Szymański w 3186 odcinku "Barw szczęścia" na przesłuchaniu wyjawi prawdę o śmierci ojca

Po aresztowaniu syn Szymańskiego w 3186 odcinku "Barw szczęścia" trafi na przesłuchanie, podczas którego przyzna się do winy, do tego, że zabił ojca, pijaka i awanturnika, który nie raz podnosił rękę na niego i matkę. Na wieść o tym, że zabójcą Szymańskiego okazał się jego syn, Kasia odwiedzi Szymańską (Agata Pruchniewska), próbując okazać sąsiadce wsparcie.