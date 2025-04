Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Młody Szymański przyzna się do brutalnego pobicia ojca! Tak wrobił Kasię w zabójstwo

W 3183 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wreszcie wyjdzie na jaw kto zabił Szymańskiego (Jacek Grondowy), sąsiada Mariusza (Rafał Cieszyński) z Brzezin, który niby zamarł wskutek wypadku spowodowanego przez Kasię (Katarzyna Glinka)! To już pewne, że to nie Kasia przyczyniła się do śmierci Szymańskiego. Syn zmarłego pijaka i awanturnika, młody Leszek Szymański (Maciej Czerklański) już w 3183 odcinku "Barw szczęścia" po pijanemu przyzna się kolegom, że po wypadku brutalnie pobił ojca, który zmarł tej samej nocy i wrobił Kasię w zabójstwo. Przechwałki syna Szymańskiego usłyszy ktoś jeszcze.Sprawdź, co się wydarzy.