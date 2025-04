Barwy szczęścia, odcinek 3177: Twarda Oliwka nie wróci do Tomasza pomimo błagań. Będzie na nie głucha – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Hubert uzna Emila za swojego syna! Zgodzi się, by ten mówił do niego tato

„Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bez porozumienia z Oliwką, działając w odruchu serca, w serialu „Barwy szczęścia" Tomasz udzielił Wandzie gościny w swoim domu po tym, jak wyprowadziła się od Henryka (Zbigniew Suszyński). Z tego powodu wyprowadziła się Oliwka, która nie chce dzielić mieszkania z żoną gwałciciela przyjaciółki. Wyprowadziła się do Madzi (Natalia Sierzputowska).

Surowa Oliwka w serialu „Barwy szczęścia"

Po jakimś czasie bez Oliwki Tomasz – zgnębiony sytuacją rodzinną – odwiedził ją i próbował zmiękczyć tłumaczeniami, że czuje się tak, jakby stracił wszystko, co jest dla niego ważne w życiu. Błagał ją, by wróciła do domu, bo jej potrzebował. Był zrozpaczony, a ona odpowiedziała, że nie może, dopóki będzie z nim mieszkać jego mama.

Za twarda Oliwka w 3177. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3177. odcinku serialu "Barwy szczęścia" minie miesiąc, odkąd Oliwka porzuciła mieszkanie z Tomaszem, który nadal jest zrozpaczony i cierpi z powodu upadku rodziny Kępskich. Spotkają się w Hotelu Stańskich, jak randkujący kochankowie. Dla Zbrowskiej będzie to romantyczne i ekscytujące, ale dla Tomka to będzie tylko namiastka dawnego życia, które dzielił z ukochaną każdego dnia.

- Oli, wróć już do domu. Proszę… - powie Tomasz po raz kolejny.

- A co ci tu przeszkadza? - zapyta beztrosko Oliwka. - Upojna noc, czysta pościel bez prania, śniadanie do łóżka, nie ma się do czego doczepić – zacznie chichotać Zbrowska, a Tomkowi zrobi się przykro, że jego uczucia nie są dla niej na tyle ważne, by spróbować go zrozumieć. Czy Oliwka w ogóle jeszcze go kocha? On nie może bez niej żyć, za to jej go wcale nie brakuje.

