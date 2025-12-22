Miłość i nadzieja, odcinek 363: Kuzey wróci do Bahar! Powie, dlaczego jej wybaczył  - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 363 pierwszy w 2026 roku

Po słowach Yildiz, która zasugeruje Kuzeyowi, że Cavidan wcale nie jest biologiczną matką Sili, Kuzey nie będzie w stanie usiedzieć w miejscu. Nie poczeka ani chwili dłużej. Jeśli to prawda, całe życie Sili, jej cierpienie, upokorzenia i lęk, nabierze zupełnie nowego znaczenia. A on nie pozwoli, by kobieta, którą kocha, żyła choć jeden dzień dłużej w kłamstwie.

Kuzey powróci do Bahar w 363 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z tą myślą zjawi się pod domem Sukru. W rękach będzie niósł dwie ogromne torby, wypchane po brzegi słodyczami, kolorowymi napojami i przekąskami, dokładnie tym, co Bahar lubi najbardziej. Będzie wiedział, że taki gest natychmiast uśpi jej czujność. Drzwi otworzy Bahar. Zatrzyma się jak wryta.

— Kuzey? Co to… co to ma znaczyć? — zapyta podejrzliwie, wodząc wzrokiem po torbach. — Dlaczego to przyniosłeś?

Kuzey uśmiechnie się spokojnie, jakby jego obecność była czymś zupełnie naturalnym.

— Jak to dlaczego? — odpowie łagodnie. — Wycofałaś skargę. Nie oczekiwałaś niczego w zamian. Pomyślałem, że chociaż w ten sposób mogę wam podziękować.

Bahar zamruga gwałtownie. Tego tonu się po nim nie spodziewała.

— Dla mnie? — zapyta niepewnie. — Dla nas?

W tym momencie z kuchni wyjdzie Cavidan. Na widok torb jej oczy rozbłysną.

— Dla was obu — potwierdzi Kuzey, stawiając zakupy na stole. — Może zrobimy herbatę? Zimno dziś jak w środku zimy. Rozgrzejmy się trochę.

Cavidan zmruży oczy, wciąż nie do końca ufna, ale widok słodyczy szybko rozbroi jej ostrożność.

— To bardzo… miłe z twojej strony, Kuzeyu.

— Zanim usiądziemy, pozwólcie, że umyję ręce — doda mężczyzna od niechcenia. — Gdzie macie łazienkę?

— Tam, na końcu korytarza, po lewej — odpowie Cavidan.

— Dziękuję — rzuci Kuzey z uprzejmym uśmiechem.

Bahar uwierzy, że odzyska Kuzeya

Gdy Kuzey zniknie w korytarzu, Bahar natychmiast nachyli się do matki.

— Widzisz? — wyszepcze z triumfem. — Wiedziałam, że wróci. Jeszcze chwila i znowu będzie mój.

— Musimy działać szybko — odpowie Cavidan. — Jeśli Silę da się usunąć z drogi, wszystko wróci na swoje miejsce.

Bahar nie będzie wiedziała, że w tym samym czasie Kuzey… nie pójdzie do łazienki.

Kuzey zacznie niebezpieczną grę

Gdy tylko zniknie z pola widzenia kobiet, jego krok stanie się cichy i ostrożny. Skręci w stronę pokoju Cavidan. To właśnie tam będzie chciał znaleźć dowód, choćby jeden włos, który pozwoli potwierdzić lub obalić prawdę o pochodzeniu Sili.

Będzie już wiedział jedno, jeśli Bahar i Cavidan knują przeciwko Sili… On zrobi wszystko, by je powstrzymać, nawet jeśli oznacza to grę na ich własnych zasadach.