Miłość i nadzieja, odcinek 363: Kuzey wróci do Bahar! Powie, dlaczego jej wybaczył  - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-12-22 16:17

Kuzey zapuka do drzwi Bahar w 363 odcinku "Miłość i nadzieja" tak, jakby między nimi nigdy nie doszło do zdrady, kłamstw i manipulacji. Jego niespodziewana wizyta obudzi w Bahar nadzieję, że prawnik w końcu do niej wróci i porzuci Silę. Kobieta uwierzy, że to początek nowego rozdania, choć wyczuje niepewność. Tym bardziej nakaże Cavidan zrobić wszystko, by raz na zawsze rozdzielić zakochanych. Nie będzie jednak wiedziała, że Kuzey pojawi się u niej z bardzo konkretnym planem i że ta wizyta ma drugie, znacznie groźniejsze dno.

"Miłość i nadzieja" odcinek 363 pierwszy w 2026 roku

Po słowach Yildiz, która zasugeruje Kuzeyowi, że Cavidan wcale nie jest biologiczną matką Sili, Kuzey nie będzie w stanie usiedzieć w miejscu. Nie poczeka ani chwili dłużej. Jeśli to prawda, całe życie Sili, jej cierpienie, upokorzenia i lęk, nabierze zupełnie nowego znaczenia. A on nie pozwoli, by kobieta, którą kocha, żyła choć jeden dzień dłużej w kłamstwie.

Kuzey powróci do Bahar w 363 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z tą myślą zjawi się pod domem Sukru. W rękach będzie niósł dwie ogromne torby, wypchane po brzegi słodyczami, kolorowymi napojami i przekąskami, dokładnie tym, co Bahar lubi najbardziej. Będzie wiedział, że taki gest natychmiast uśpi jej czujność. Drzwi otworzy Bahar. Zatrzyma się jak wryta.

Kuzey? Co to… co to ma znaczyć? — zapyta podejrzliwie, wodząc wzrokiem po torbach. — Dlaczego to przyniosłeś?

Kuzey uśmiechnie się spokojnie, jakby jego obecność była czymś zupełnie naturalnym.

Jak to dlaczego? — odpowie łagodnie. — Wycofałaś skargę. Nie oczekiwałaś niczego w zamian. Pomyślałem, że chociaż w ten sposób mogę wam podziękować.

Bahar zamruga gwałtownie. Tego tonu się po nim nie spodziewała.

Dla mnie? — zapyta niepewnie. — Dla nas?

W tym momencie z kuchni wyjdzie Cavidan. Na widok torb jej oczy rozbłysną.

Dla was obu — potwierdzi Kuzey, stawiając zakupy na stole. — Może zrobimy herbatę? Zimno dziś jak w środku zimy. Rozgrzejmy się trochę.

Cavidan zmruży oczy, wciąż nie do końca ufna, ale widok słodyczy szybko rozbroi jej ostrożność.

To bardzo… miłe z twojej strony, Kuzeyu.

— Zanim usiądziemy, pozwólcie, że umyję ręce — doda mężczyzna od niechcenia. — Gdzie macie łazienkę?

— Tam, na końcu korytarza, po lewej — odpowie Cavidan.

Dziękuję — rzuci Kuzey z uprzejmym uśmiechem.

Bahar uwierzy, że odzyska Kuzeya

Gdy Kuzey zniknie w korytarzu, Bahar natychmiast nachyli się do matki.

Widzisz? — wyszepcze z triumfem. — Wiedziałam, że wróci. Jeszcze chwila i znowu będzie mój.

— Musimy działać szybko — odpowie Cavidan. — Jeśli Silę da się usunąć z drogi, wszystko wróci na swoje miejsce.

Bahar nie będzie wiedziała, że w tym samym czasie Kuzey… nie pójdzie do łazienki.

Kuzey zacznie niebezpieczną grę

Gdy tylko zniknie z pola widzenia kobiet, jego krok stanie się cichy i ostrożny. Skręci w stronę pokoju Cavidan. To właśnie tam będzie chciał znaleźć dowód, choćby jeden włos, który pozwoli potwierdzić lub obalić prawdę o pochodzeniu Sili.

Będzie już wiedział jedno, jeśli Bahar i Cavidan knują przeciwko Sili… On zrobi wszystko, by je powstrzymać, nawet jeśli oznacza to grę na ich własnych zasadach.