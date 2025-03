Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3155: Konflikt Oliwki i Tomasza się pogłębi. Nie zaakceptuje jego postępowania z Wandą

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) dowie się od Tomasza (Jakub Sokołowski), że Wanda (Maja Barełkowska) zamieszka z nimi. Żona Henryka (Zbigniew Suszyński) wreszcie się ocknie i odejdzie od męża gwałciciela. Oliwka nie zaakceptuje dzielenia wspólnej przestrzeni z kobietą, która przez lata zamiatała występki starego Kępskiego pod dywan, a teraz nie robi nic, by pomóc Madzi (Natalia Sierzputowska), składając przeciw jej oprawcy doniesienie do prokuratury, co pomogłoby ponownie otworzyć sprawę przeciwko niemu.