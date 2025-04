Barwy szczęścia, odcinek 3178: Panika Grażyny po zniknięciu Wiktora! Tomasz przekaże jej tragiczną wiadomość - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3178 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor ponownie nie wróci na noc do domu! Tym razem po sprzeczce ze swoim bratem, który postanowi zatrudnić Wandę (Maja Barełkowska) w ich skateshopie tuż po tym jak nie uda jej się znaleźć pracy bez potrzebnych dokumentów, do których dostęp uniemożliwi jej Henryk (Zbigniew Suszyński)! A wszystko przez to, że powymienia w ich domu zamki, przez co jego żona nie będzie mogła dostać się do środka, aby zabrać resztę swoich rzeczy. I z tego względu będzie mieć poważny problem w tym, aby znaleźć zatrudnienie.

I w tej sytuacji Kępski zdecyduje się zatrudnić matkę u siebie, ale to zdecydowanie nie spodoba się Wiktorowi i spotka się z jego zdecydowanym sprzeciwem, gdyż chłopak wciąż będzie miał żal do macochy. Do tego stopnia, że po kłótni o nią z bratem w 3178 odcinku "Barw szczęścia" znów nie będzie nocował w domu, czym przerazi Grażynę!

Wiktor nie wróci do domu, ani nie pojawi się w pracy w 3178 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3178 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Wiracka zjawi się w skateshopie Kępskich, licząc na to, że i tym razem właśnie tam zjawi się jej syn po nieobecności w domu. Ale niestety tym razem mocno się przeliczy, gdyż Tomasz nie będzie miał dla niej dobrych wieści. A to dlatego, że teraz Wiktor nie pojawi się nawet w pracy.

Mimo iż wcześniej do niej wrócił, po kolejnym bolesnym odrzuceniu przez Madzię (Natalia Sierzputowska), do którego doszło, gdy okazało się, że to Henryk jest biologicznym ojcem chłopaka. Ale teraz w 3178 odcinku "Barw szczęścia" młody Kępski nie zawita i tam! Czyżby właśnie z powodu Wandy?

Co stanie się z synem Grażyny w 3178 odcinku "Barw szczęścia"?

Bardzo możliwe, że właśnie dlatego w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor nie pojawi się i w sklepie Kępskich, gdzie jego brat zatrudni jego macochę. Ale dlaczego zatem nie wróci do domu, skoro matka będzie stać po jego stronie, a jej niczego nie będzie miał za złe? I co tak naprawdę się z nim stanie?

Czy zniknięcie Wiktora w 3178 odcinku "Barw szczęścia" będzie miało związek z tragedią, do jakiej dojdzie w domu Henryka? Tego dowiemy się już niebawem!