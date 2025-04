Barwy szczęścia, odcinek 3168: Grażyna przewidzi straszliwą tragedię w domu Kępskich! Tomasz nie zadziała w porę i dojdzie do najgorszego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3164: Przeprosiny Błażeja w wielkim stylu. Zrobi to, by mu wybaczyła – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3168 odcinku "Barw szczęścia" Henryk postanowi zemścić się na swojej rodzinie! I nie dość, że wyczyści wspólne konto Kępskich, w efekcie czego Wanda (Maja Barełkowska) zostanie bez grosza przy duszy, to jeszcze złoży oficjalne zawiadomienie na własnego syna o nękanie, gdy ten nakryje go z kolejną potencjalną ofiarą Lindą i nie pozostanie wobec tego obojętny.

Wiktor ruszy na ratunek dziewczynie, czego ojciec nie będzie mógł mu darować. Do tego stopnia, iż znów doniesie na niego na policję, czym ponownie przerazi Grażynę. Aż w końcu w 3168 odcinku "Barw szczęścia" postanowi ona interweniować w tej sprawie u Tomasza!

Grażyna zacznie błagać Tomasza o interwencję u Henryka w 3168 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3168 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna zacznie błagać swojego byłego kochanka, aby wpłynął na własnego ojca, ale Tomasz uzna, że nic tym dla Wiktora nie wskóra. A wręcz przeciwnie, gdyż będzie przekonany, że w ten sposób zaszkodzi nie tylko swojemu bratu, ale i sobie, na co nie będzie chciał sobie pozwolić.

- Porozmawiaj z Henrykiem… Przecież on jest gotów posłać do więzienia własnego syna! - oburzy się Grażyna.

- Jeśli tak, to rozmowa z nim nic nie da… Pośle tam nas obu! - uzna Tomasz.

Ale Wiracka w 3168 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo nie odpuści, gdyż zda sobie sprawę, że taka bezczynność doprowadzi w końcu do tragedii. I choć wcale się nie pomyli, to jednak nawet tym nie zdoła wpłynąć na swojego byłego kochanka. A szkoda, bo ten szybko przekona się, że Grażyna wcale się nie myliła!

- Nie możemy tego tak zostawić! Dojdzie do jakiejś tragedii, nie rozumiesz?! - spróbuje wstrząsnąć nim Wiracka.

- Rozumiem! Ale wcale się Wiktorowi nie dziwię... Ojciec zniszczył naszą rodzinę i nic sobie z tego nie robi! - przyzna Kępski.

Kępski w końcu wybierze się do ojca, ale w 3178 odcinku "Barw szczęścia" będzie już za późno!

A to dlatego, że już w 3178 odcinku "Barw szczęścia" faktycznie dojdzie do tragedii, którą już wcześniej przewidzi Grażyna! Zdradzamy, że wszystko zacznie się od tego, że Henryk posunie się jeszcze dalej i wymieni zamki w domu Kępskich, efekcie czego Wanda nie będzie mogła już dostać się do środka.

I z tego względu nie zdoła odzyskać swoich dokumentów, bez których nie znajdzie pracy. I w tej sytuacji Tomasz zdecyduje się zatrudnić ją u siebie, co niestety nie spodoba się Wiktorowi! Do tego stopnia, że między braćmi dojdzie do tak ostrej kłótni, po której chłopak znów nie wróci na noc do domu, a co gorsza nie pojawi się już nawet w pracy.

I wówczas Wiracka zacznie się już naprawdę bać. I słusznie, gdyż w 3178 odcinku "Barw szczęścia" rzeczywiście dojdzie do najgorszego, czym przekona się sam Tomasz, który w końcu wybierze się w odwiedziny do ojca, aby zabrać dokumenty matki. Ale zupełnie nie będzie spodziewał się tego, co tam zastanie!