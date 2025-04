Barwy szczęścia, odcinek 3166: Miażdżąca opinia Czesława o Łukaszu. Nigdy nie zaakceptuje go u boku Agnieszki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3166 - wtorek, 08.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy romans Łukasza i Agnieszki przestanie być tajemnicą dla Czesława, zaczną się dla nich prawdziwe kłopoty. Zarzeczny, który sam pogrzebał swoje szanse u Basi (Sławomira Łozińska), teraz nie pozwoli swojej córce na związek z żonatym mężczyzną. Tak bowiem postrzega Sadowskiego – jako człowieka niegodnego zaufania.

Czesław wściekły na Łukasza w 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław obudzi się u Basi wściekły po tym, jak poprzedniego dnia zobaczył całujących się Agnieszkę i Łukasza. Grzelakowa na próżno będzie się starała uzmysłowić mu, że nie stała się przecież żadna tragedia.

- A to, że on z siostrą żony, a ona z mężem siostry to nic? Za naszymi plecami?! - zacznie krzyczeć Zarzeczny.

Basia zwróci mu uwagę, że oboje są wolni i mogą sobie układać życie, jak chcą.

- Może i są dorośli, ale głupi. Akurat ją musiał sobie upatrzyć? Nie ma to innych kobiet? - i będzie powtarzał zły, że rodzina jest najważniejsza, nie zachcianki. Żadne argumenty Basi nie będą do niego trafiać.

Czesław nazwie Łukasza cwaniakiem w 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3166. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basia powie Czesławowi, że nie ma sensu denerwować się rzeczami, na które nie ma się wpływu. Ale on będzie nadal się pieklił:

- A co, jeśli Kasi się odwidzi z tym rolnikiem i będzie chciała wrócić do swojego męża?

- Po co wymyślasz takie scenariusze? Życie i tak napisze swój – spróbuje znowu ułagodzić go Grzelakowa.

- Ja tylko chcę zaoszczędzić moim dzieciom rozczarowań.

- Ale to nie jest twoja rola, żeby planować im życie. One muszą je przeżyć po swojemu.

- A ten Łukasz… To jednak cwaniak! W małżeństwie się nie sprawdził, do niebezpieczeństwa go ciągnie, mafii się naraża, Kasię zawiódł, a teraz Agnieszkę unieszczęśliwia! Nie, nie, nie! Nie zgadzam się na to! - Zarzeczny będzie bezwzględny w swojej ocenie. Czesławowi będzie też zależało na szczęściu Ksawerego, który – jak stwierdzi – nie będzie mógł się odnaleźć w tej poplątanej sytuacji:

- Jego tata z jego ciocią! Kociokwik dziecku w głowie chcą zrobić! Ale ja nie pozwolę skrzywdzić swojego wnuka!