Barwy szczęścia, odcinek 3183: Weronika odkryje przekręt Szczepana. Były pan mecenas to zwykły przestępca - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3183 - poniedziałek, 05.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Weronika została napadnięta przez ochroniarza Grunteksu (Maciej Hanczewski). To firma, w której znalazł swoje miejsce Szczepan po tym, jak w wyniku afery korupcyjnej jego prawo do wykonywania zawodu zostało zawieszone. Okazało się, że idealnie pasuje do mafijnego środowiska Grunteksu.

Upadek Szczepana w serialu "Barwy szczęścia"

Szczepan wybronił ochroniarza-napastnika Weroniki od wszelkich zarzutów w „Barwach szczęścia”. Widać było, że oprych podziwia zdemoralizowanego byłego prawnika, z którym ustalał szczegóły ataku i późniejszą linię obrony. A on ucieszył się, że zbir nie zdążył uderzyć dziennikarki nie dlatego, że to niedopuszczalne, ale dlatego, że trudno by go wtedy było wybronić. Krajewski okazał się człowiekiem pozbawionym zasad poza jedną, by po trupach przeć do upatrzonego celu.

W 3183. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przekręt Szczepana wyjdzie na jaw

Weronika prowadzi już dwa dziennikarskie śledztwa. Jedno dotyczy sprzedaży niewycofanych przez producenta wadliwych, wybuchających akumulatorów – przez co omal nie zginęli Agata (Natalia Zambrzycka) i Ignacy (Olaf Staszkiewicz) - drugie to mafia piaskowa. Piasek nielegalnie wydobywany koparkami w rezultacie gigantycznej wycinki drzew jest wywożony za granicę. W 3183. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do śledztwa Weroniki dołączy Błażej, który wróci do pracy w redakcji. Oboje odkryją, że Szczepan współpracuje z przestępcą powiązanym z mafią VAT – owską. Wytropią ich wspólny przekręt w Borkach.