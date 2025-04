Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3161: Szczepan upadnie bardzo nisko. Sprzymierzy się z najgorszymi oprychami – ZDJĘCIA

W 3161. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) zostanie napadnięta. Celina (Orina Krajewska) ją uratuje, a sprawca zostanie ujęty. To ochroniarz (Maciej Hanczewski) Grunteksu, który wcześniej ukradł dziennikarce telefon. Niestety, po przesłuchaniu przez Kodura (Oskar Stoczyński) wyjdzie wolny. Po to, by przepytał go z rozmowy z policją Szczepan (Robert Gulaczyk), jego dobry druh i mentor, autor wszystkich bajeczek, jakie bandyta sprzedał Marcinowi.