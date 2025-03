Barwy szczęścia, odcinek 3161: Wielki powrót Szczepana! Wybroni ochroniarza, który napadł na Weronikę

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Szczepan zakończył pracę w kancelarii w niesławie. Został zaaresztowany przez Kodura (Oskar Stoczyński) za próbę wręczenia łapówki. Wyszło przy okazji na jaw, że jest hazardzistą. Na Asię (Anna Gzyra) jednak miał dobry wpływ. Jej były chłopak zainspirował ją do zrobienia kursu dla sekretarek, dzięki któremu awansowała ze sprzątaczki na asystentkę.

W 3161. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan ponownie wypłynie na szerokie wody

W 3161. odcinku serialu „Barwy szczęścia” skompromitowany mecenas Szczepan Krajewski ponownie wkroczy do gry. Najwyraźniej postawione mu zarzuty były zbyt słabego kalibru, by zatrzymać go w areszcie. W końcu został przyłapany na próbie – tylko próbie - wręczenia łapówki. Szczepan nie miał szans na pracę w kancelarii, ale zdołał się zatrudnić w wielkiej firmie, często będącej z prawem na bakier, uwikłanej w ciemne interesy – Grunteksie. Idealne miejsce dla niego! Tylko jak to się stało, że za areszt nie został wykreślony z palestry…?!

Interwencja Szczepana wybroni sprawcę ataku na Weronikę w 3161. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3139. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Weronika wywęszyła aferę związaną z nielegalnym wydobyciem piasku. W województwie łódzkim wycięto półtora tysiąca drzew rosnących na słabej, piaszczystej glebie, bez konsultacji z mieszkańcami. Potem wydobyty koparkami piasek zaczęto wywozić za granicę. Dziennikarka bardzo się zaangażowała w śledztwo, które wzbudziło także duże zainteresowanie Łukasza (Michał Rolnicki). Zrobiła mapkę i naniosła na nią wszystkie nielegalne wykopy. Weronika zacznie coraz bardziej drążyć, ale podczas zbierania dowodów zostanie brutalnie zaatakowana przez agresywnego ochroniarza. O tym, że jest na dobrym tropie będą świadczyć groźby ze strony Grunteksu – mecenas Szczepan Krajewski da jej ostrzeżenie. Jeśli nie przestanie zajmować się sprawą, zostanie oskarżona o szpiegostwo przemysłowe. Wówczas Łukasz zatrudni Celinę (Orina Krajewska) do jej ochrony. Niedługo potem Weronika, która nie odpuści śledztwa, zostanie ponownie zaatakowana podczas obiadu. Napastnik zostanie przesłuchany przez Marcina Kodura, ale Szczepan spowoduje, że łotr wyjdzie na wolność…