Barwy szczęścia, odcinek 3147: Ostateczne zwycięstwo Franka. Regina chce być tylko z nim – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3147 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czas kończy się Frankowi na Sycylii, więc sięga po coraz bardziej brawurowe pomysły. Wszystko po to, by przekonać Reginę, że to on jest jej jedynym. Jego najbardziej wyrafinowanym konceptem było nakłonienie żony do wspominania ich wesela – poprzez muzykę. Poprosił grajka (Roberto Catalano Favacchio), by zagrał „Libiamo” z „Traviaty”, kiedy żona będzie w pobliżu. Cel został osiągnięty – Czapla pogrążyła się w błogich wspominkach.

Gorzka prawda w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Justin (Jasper Sołtysiewicz) wreszcie poczuł, że ma dość, że może nie ma sensu starać się dłużej uszczęśliwiać Reginę, skoro ona chyba tego nie docenia. Pomimo zorganizowania wspaniałych wakacji w cudownym miejscu i dbania o to, by wszystko było romantyczne, inspirujące, jedyne w swoim rodzaju i by Czapla czuła się jak królowa – zgodnie z jej imieniem - ona coraz częściej sprawiała wrażenie, że Franek nadal jest jej bardzo bliski i nie myśli o nim z niechęcią. Justin zarzucił jej, że nie wie, czego chce i najwyraźniej podoba jej się, że obaj o nią rywalizują. A w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” będzie już po wszystkim – Justin zerwie z Reginą i zostawi jej list, w którym wyjaśni, że widział ją całującą się z Frankiem.

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek wróci do domu

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina i Franek wrócą razem do Polski. Odbiorą Kamilka i podjadą pod wspólne mieszkanie. Falkowski jeszcze chwilę zostanie po wyjęciu walizek z taksówki i zapyta:

- Mam szukać sobie lokum, czy mogę zostać u nas?

- Nie wiem. Chciałabym, żebyś…

W tej chwili Regina otrzyma SMS od Justina z informacją, że przedłużył sobie urlop o kilka dni – pierwsza wiadomość od chwili, kiedy z nią zerwał, nie licząc listu. Franek uda, że cieszy się z tego, że się odezwał, choć pewnie liczył na to, że Skotnicki zaginie bez wieści. Franek zaoferuje się wnieść bagaże do mieszkania. Ich dłonie spotkają się na rączce walizki…

- I dokąd pójdziesz? - Regina zapyta męża.

Franek odpowie, że nie wie, że sobie poradzi, może wróci do Aldony i Borysa.

- To głupie. To również twoje mieszkanie – uśmiechnie się Regina. To będzie oznaczało tylko jedno – pełną zgodę na powrót do tego, co było.