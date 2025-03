Barwy szczęścia, odcinek 3145: Franek uderzy na Sycylii w najczulsze struny. Obudzi w Reginie wspomnienia ich bajecznego ślubu – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3155: Tak Wiktor odkryje, że to Henryk jest jego ojcem! To nie będzie mógł być Tomasz – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3154: Grażyna publicznie oskarży Henryka o to, co jej zrobił! Wybuchnie skandal na pokazie mody - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek pojawił się na Sycylii z misją odzyskania żony. Wszelkimi metodami. Ośmielił się nawet poprosić Olę (Michalina Robakiewicz), żeby uwiodła Justina. Recepcjonistka zareagowała furią. Potem, w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia” spróbuje z jeszcze jedną kobietą, zmienniczką Oli, Emmą (Ilenia Tumino). Tym razem mu się powiedzie.

Konszachty Franka z sycylijskim grajkiem w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Frankowi wpadnie do głowy kolejny szatański pomysł. Poprosi starszego muzyka, zawsze grającego na ukulele nad morzem niedaleko hotelu, by zagrał – w konkretnej chwili – „Libiamo”, arię z „Traviaty” Verdiego. Kiedy Regina z Justinem wrócą z wyprawy łodzią – na której Emma będzie go uwodzić na zlecenie Falkowskiego – i będą przechodzić koło grajka, usłyszą właśnie tę melodię. Wstrząśnie ona Reginą, bo obudzi w niej najpiękniejsze wspomnienia z wesela z Frankiem. Przeszyją ją na wskroś, tak że okłamie Skotnickiego, że musi właśnie teraz zadzwonić do Kamilka (Władek Domański), by pozostać z nimi sama. Franek będzie obserwować jej reakcję, stojąc niedaleko.

Franek z powrotem w łóżku Reginy w 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Regina przyleci z Frankiem do Polski. W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Falkowski zapyta ją przed domem, czy może wrócić do niej. Czapla z uśmiechem skinie głową. Ale najpierw wyjedzie do Bydgoszczy. Rezultat wyjazdu na Sycylię będzie więc inny, niż spodziewał się Justin – Regina będzie znowu z Frankiem.