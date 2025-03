Barwy szczęścia, odcinek 3146: Franek dopnie swego. To będzie koniec Reginy i Justina - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3146 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek krok po kroku realizuje na Sycylii plan odzyskania Reginy. Wykazuje się coraz większą inwencją i kreatywnością. Nie cofnie się przed niczym, by żona do niego wróciła. Nie zawahał się nawet zapłacić Emmie, by uwiodła Justina. Kolejnym desperackim, ale diablo skutecznym pomysłem Franka było opłacenie ulicznego muzyka (Roberto Catalano Favacchio), by zagrał „Libiamo”, arię z „Traviaty” Verdiego, kiedy żona i Justin przechodzili obok. Muzyka obudziła w niej wspomnienia wesela z ukochanym wówczas Falkowskim. Regina okłamała nawet Justina, by zostać z grajkiem sama i słuchać, słuchać, słuchać…

W 3146. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin powie Reginie prawdę, która ją zaboli

W 3146. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zarzuci Reginie, że broni żałosnego – jak stwierdzi – Franka, który wybrał karierę, a teraz zachowuje się jak pies ogrodnika.

- To wciąż mój mąż. Może właśnie zrozumiał swój błąd? - zacznie się zastanawiać Czapla, czym rozsierdzi kochanka.

- Pamiętaj, że nawet gdybyście do siebie wrócili, to i tak wszystko się rozsypie. Bo on taki jest. On myśli tylko o sobie. Czy ja się nie staram? - zapyta retorycznie Skotnicki i będzie miał stuprocentową rację. - Zorganizowałem nam takie wakacje… Chcę, żeby było miło, romantycznie… No i co?

- I ja tego nie doceniam…?

- Albo zaczynasz właśnie żałować!

- Jeśli ta rozmowa będzie dalej tak przebiegać, to chyba zacznę.

- Ty chyba nie wiesz, czego chcesz!

- Czyli to jest moja wina?!

- Dochodzę do wniosku, że to po prostu ci się podoba, że obaj o ciebie walczymy! I może ty się próbujesz dowartościować w ten sposób? Nie wiem – stwierdzi zupełnie wyprowadzony z równowagi Justin.

- Jak ty tak możesz mówić! - Regina odmaszeruje, zostawiając Justina ze słowami „Zostaw mnie!”.

To smutne, że w pięknych Syrakuzach, w cudowny dzień dwoje kochanków pokłóci się z powodu – właśnie, czego właściwie? Justin chyba będzie miał rację. Regina naprawdę nie wie, czego chce...

Rozstanie Reginy i Justina w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rozegra się ostatni etap pięknej sycylijskiej przygody Reginy i Justina. Wakacje zakończą się katastrofą. Skotnicki zobaczy całujących się państwa Falkowskich i ugną się pod nim kolana. Wymelduje się z hotelu, zostawiając byłej już kochance list.