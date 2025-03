Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Spisek Aldony i Borysa przeciw Justinowi. Przyznają, że Regina powinna być z Frankiem – ZDJĘCIA

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) poczuje nagle wyrzuty sumienia, że konspiruje przeciw Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), tak by Regina (Kamila Kamińska) i Franek (Mateusz Banasiuk) wrócili do siebie. Okaże się, że cały czas była z Borysem (Jakub Wieczorek) po stronie Falkowskiego i razem z nim przyłożyła rękę do jego wyjazdu na Sycylię.