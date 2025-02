Barwy szczęścia, odcinek 3141: Aldona sprzymierzy się z Frankiem przeciw Reginie? To dzięki niej poleci na Sycylię

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po przeanalizowaniu swojego małżeństwa Franek doszedł do wniosku, że jego porażka jest jego winą. Obiecał też sobie, że Justin zapłaci mu za uwiedzenie żony.

Sycylijska vendetta Franka w 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek przyleci na Sycylię, by odzyskać Reginę i zamelduje się w sąsiednim apartamencie, tak by ona i Justin poczuli się osaczeni przez niego. Będzie im wszędzie towarzyszył, nawet jadł w tych samych restauracjach w tym samym czasie. Posunie się też do przekupstwa, by zniszczyć związek żony i kochanka.

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina oskarży Aldonę o zdradę

W 3141. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina zacznie się domyślać, jak to się stało, że Franek mógł przylecieć za nią i Justinem na Sycylię i zamienić ich szczęśliwe chwile w koszmar. Jej podejrzenia padną na Aldonę. Zadzwoni i oskarży ją o spisek z Falkowskim przeciwko niej. Przerażona zarzutami przyjaciółki Grzelakowa odpowie, że – w rzeczy samej – Franek zostawił Kamilka pod jej opieką, ale nie wyjaśnił, jakie ma plany. Nie wiedziała, że zamierza wytropić Czaplę na Sycylii… Oskarżenia Reginy przygnębią Aldonę, która nie miała ostatnio łatwo – bijąc się z myślami zgodziła się, by Aleks (Hubert Wiatrowski) został w Wielkiej Brytanii na rok i całkiem niedawno podejrzewała, że cierpi na nowotwór. A teraz tkwi w samym środku awantury między Czaplą a Falkowskim.