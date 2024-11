Barwy szczęścia, odcinek 3091: Aldona odbierze wyniki badań! Uczci to z Borysem na randce - ZDJĘCIA

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona nie będzie mieć raka

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona nie zachoruje na raka. Będzie zdrowa i poczuje się szczęśliwa, jak nigdy dotąd. Lęk przed śmiertelną chorobą sprawiał, że nie była sobą. Czuła się przytłoczona, obawa przed nowotworem była dojmująca. Oprócz niej również Borys odetchnie z ulgą, bo Aldona to jego wielka miłość.

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Borys przygotuje dla Aldony romantyczną niespodziankę w parku

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Borys zaprosi Aldonę na randkę. Postanowi, że dobre wyniki badań żony to idealny powód do świętowania. Kiedy razem z Grzelakową będą wracać z przychodni, żona przekona się, że wszystko zostało już przygotowane. Niespodzianka będzie na nią czekać na polanie w parku. Ale zanim tam dotrą, mąż poprosi Aldonę, by zawiązała na oczach opaskę.

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona poczuje, jak silne jest jej uczucie do Borysa

W 3091. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona dotrze na miejsce niespodzianki, której będą pilnować Aleks (Hubert Wiatrowski) i Ewa (Gabriela Ziembicka). Na kocu zobaczy owoce, sery, pyszne pieczywo i butelkę szampana. Będzie wzruszona, że mąż pomyślał o niej i przygotował to dla niej, by poczuła się jeszcze bardziej kochana i ważna dla niego. Podziękuje mu za to i przy okazji… za wszystko. Borys natomiast umniejszy swoje zasługi:

- Nic wielkiego przecież nie wymyśliłem... Zwykły piknik, tylko okazja niezwykła.

(wypowiedź za: Swiatseriali.interia.pl)

„Barwy szczęścia" odcinek 3091 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2