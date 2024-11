Barwy szczęścia, odcinek 3087: Aldona chora na raka? Odbierze wyniki badań i dostanie pilne wezwanie do lekarza

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Śmierć Bruna? Wynajęty przez Zaborskiego bandyta będzie chciał go zabić! - ZDJĘCIA

W 3087. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona dowie się o złych wynikach cytologii

W 3087. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona znowu dowie się, że jej organizm nie pracuje jak należy. Wykona rutynowe badanie cytologiczne, ale jego wynik będzie na tyle niepokojący, że otrzyma telefon z przychodni. Będzie musiała ponownie się w niej stawić na spotkanie z ginekolożką. Zdecyduje ona o kolejnym, przewidzianym w takich przypadkach, pogłębionym badaniu.

W 3087. odcinku serialu „Barwy szczęścia” lekarka zaproponuje Aldonie szczepienie przeciwko wirusowi HPV

W 3087. odcinku serialu „Barwy szczęścia” lekarka przypomni Aldonie, czym jest wirus HPV – brodawczaka ludzkiego – i że w porę nieodkryte zakażenie prowadzi do raka szyjki macicy. Zaproponuje jej więc szczepienie, pomimo tego, że u dorosłej Grzelakowej będzie ono mieć niewielkie znaczenie profilaktyczne. Będzie jednak mogło podnieść jej odporność, jeżeli miała naprawdę bardzo niewielu partnerów seksualnych do tej pory.

Marzenia Grzelaków o wspólnym dziecku rozwiały się

Grzelakowie bardzo chcieli mieć swoje dziecko, pozostawali pod opieką specjalistów, ale próby jego poczęcia nie zakończyły się pomyślnie. I nic nie wskazuje na to, że kiedyś będzie inaczej. To, co Aldona brała kilka miesięcy wcześniej za objawy ciąży, okazało się, niestety, przedwczesną menopauzą. Badania hormonalne rozwiały wątpliwości. Zrozumieli wówczas, że powiększenie rodziny będzie najprawdopodobniej niemożliwe.

„Barwy szczęścia" odcinek 3087 - czwartek, 05.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2