Barwy szczęścia, odcinek 3168: Agata nie wytrzyma życia w kamperze! W nocy przeżyje prawdziwy koszmar - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agata i Ignacy znów zapakują się do kampera i spróbują kontynuować podróż życia, którą chwilę wcześniej przerwali z powodu awarii. Tolek (Marek Siudym) naprawi im pojazd i zakochani pełni optymizmu wyruszą na szlak. Ale entuzjazm Agaty szybko zacznie topnieć… Dziewczyna, która dotąd próbowała udawać, że życie w podróży jej odpowiada, zacznie mieć dość już po kilku godzinach. W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zatrzymają się w lesie, gdzie będą chcieli spędzić noc przy ognisku, ale nie będzie jej do śmiechu. Brak wygód, robactwo i ciemność - to dla niej za dużo.

Agata wpadnie w szał w 3168 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Ignacy na chwilę odejdzie od ogniska, Agata zauważy coś dziwnego między krzakami. Nagle zacznie krzyczeć w niebogłosy. Pyrka będzie przekonana, że właśnie zobaczyła żmiję! Rzuci się do ucieczki, zacznie wrzeszczeć i niemal wpadnie do ognia z przerażenia. Ignacy natychmiast pobiegnie jej na ratunek. W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się jednak, że ta cała "żmija" to tylko kawałek starej opony…

Agata będzie wściekła. Nie tylko się zbłaźni przed chłopakiem, ale też poczuje się totalnie nie na miejscu. Powie Ignacemu wprost, że nie nadaje się do takiego życia. Zacznie żałować tej decyzji, a noc spędzona w kamperze okaże się najgorszą w jej życiu?

Kamper w ogniu! W 3168 odcinku "Barw szczęścia" podróż zakończy się katastrofą

W 3168 odcinku serialu "Barwy szczęścia" para ruszy dalej, by zapomnieć o tej nieprzyjemnej nocy. Ale los będzie miał dla nich kolejny cios. Gdy tylko zbliżą się do czeskiej granicy, z maski kampera zacznie się unosić dym. Ignacy spróbuje zjechać na pobocze, ale będzie już za późno... Pojazd kilka minut później stanie w płomieniach!