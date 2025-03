Barwy szczęścia, odcinek 3171: Tolek przyzna się do winy! Agata i Ignacy odzyskają pieniądze za zniszczone auto - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3171: Wspólny wieczór Karola i Darka jeszcze bardziej ich do siebie zbliży! To początek nowego uczucia? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3171 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tolek zacznie panikować, bo coraz więcej osób zacznie się przyglądać sprawie kampera. A że wie doskonale, kto tak naprawdę zawinił, nie wytrzyma napięcia. Z wielkim wstydem przyzna się Agacie i Ignacemu, że to przez jego nieuwagę lub wręcz zaniedbanie doszło do pożaru ich ukochanego pojazdu. Nie będzie szukał wymówek, nie będzie się bronił. Weźmie to na klatę.

Tolek nie tylko powie prawdę, ale od razu zaproponuje pieniądze na nowy samochód. Nie będzie się kłócił o wysokość odszkodowania, po prostu w 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia" uzna, że należy im się wszystko, co może im teraz dać. Agata i Ignacy będą w szoku, ale docenią jego postawę. Bo choć nie cofnie czasu, to przynajmniej nie schowa głowy w piasek. Tylko czy rzeczywiście to on będzie winny tego całego zamieszania?

Fani Agaty i Ignacego w 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia zorganizują zbiórkę na nowy samochód

W 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że Agata i Ignacy mają wiernych fanów, którzy nie zostawią ich samych w tak trudnej sytuacji. Pożar kampera poruszy internautów i szybko padnie pomysł, aby zorganizować zbiórkę! I to nie byle jaką, bo celem będzie kupno nowego pojazdu, żeby para mogła kontynuować swoją piękną podróż. Ludzie, którzy obserwują Agatę i Ignacego w sieci, zaczną udostępniać linki, wpłacać pieniądze i pisać pełne wsparcia komentarze.

Agata w 3171 odcinku serialu "Barwy szczęścia zgłosi sprawę uszkodzonego samochodu do "Szoku"

W 3172 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pojawi się kolejny nieoczekiwany zwrot. Zdzisio, który dobrze zna się na samochodach, zacznie analizować, co tak naprawdę mogło spowodować pożar. I nie będzie miał wątpliwości, że winny może być wadliwy akumulator! Taka wada to poważna sprawa, a jeśli auto pochodziło od nieuczciwego sprzedawcy albo miało ukrytą usterkę, to nie Tolek powinien się tłumaczyć.

Agata od razu postanowi działać. Policja nic nie zrobi, wszystko stać będzie w miejscu, więc sięgnie po ostateczną broń - media. W 3172 odcinku serialu "Barwy szczęścia zgłosi sprawę do "Szoku", znanego z tropienia afer i bulwersujących tematów, licząc że dziennikarze pomogą jej ujawnić całą prawdę.