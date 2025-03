Barwy szczęścia, odcinek 3169: Tragiczny finał podróży Agaty i Ignacego! Ich kamper stanie w płomieniach – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3169 - piątek, 11.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3169 odcinku „Barw szczęścia” wymarzona i długo wyczekiwana podróż Agaty i Ignacego dookoła świata będzie mieć tragiczny finał! Ale już nie z winy Emila (Artem Malaszczuk), który wcześniej postanowił się z nimi zabrać, o niczym nikomu nie mówiąc, w efekcie czego zakochani musieli wrócić, aby odstawić go z powrotem do domu do zdenerwowanej Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz).

Tylko samego samochodu, który okaże się po prostu wadliwy! Przypomnijmy, że pierwsze problemy z nim wyszły na jaw tuż po zakupie go od Tolka, który w ramach rekompensaty sam postanowił im wszystko naprawić. Ale niestety w 3166 odcinku „Barw szczęścia” kamper znów się zepsuje, a z pomocą znów przybędzie im Koszyk. Jednak już z marnym skutkiem!

Kamper Agaty i Ignacego zapali się w 3169 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3168 odcinku „Barw szczęścia” Tolek już skończy naprawiać kampera Agaty i Ignacego, dzięki czemu zakochani w końcu będą mogli wyruszyć w świat! Tyle tylko, że i tym razem ich podróż wcale nie potrwa długo, gdyż już w 3169 odcinku „Barw szczęścia” zacznie palić się silnik, przez co ich pojazd stanie w ogniu!

Na szczęście, Pyrka i Kieliszewski w porę się zorientują i wyjdą ze środka, dzięki czemu nic im się nie stanie. Ale pojazdowi naprawianemu przez Koszyka już tak i wtedy zakochani szczerze pożałują, że nie oddali go w ręce profesjonalnych mechaników! A to dlatego, że samochód już do niczego nie będzie się nadawał, mimo iż Ignacy prędko przystąpi do gaszenia go podręczną gaśnicą. I tyle będzie z ich podróży….

Tak skończy się podróż życia Pyrki i Kieliszewskiego w 3169 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3169 odcinku „Barw szczęścia” Agata i Ignacy pogrążą się w smutku i rozpaczy. I nic dziwnego, gdyż naprawdę długo czekali na swoją wymarzoną podróż życia, która będzie miała tragiczny finał! I za pierwszym razem, gdy ją przerwą ze względu na Emila, ale przede wszystkim za drugim, gdy ich kamper nagle stanie w płomieniach, przez co dalsza kontynuacja podróży już nie będzie możliwa.

W 3169 odcinku „Barw szczęścia” zakochani utkną z daleka od domu i będą musieli czekać na pomoc, gdyż sami nie będą w stanie nawet z powrotem wrócić. I to już kompletnie ich dobije. A zwłaszcza Agatę….