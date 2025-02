Barwy szczęścia, odcinek 3148: Agata i Ignacy wreszcie wyruszą w wymarzoną podróż, ale nie sami! W ich kamperze ukryje się ktoś jeszcze!

Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

"Barwy szczęścia" odcinek 3148 – czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3148 odcinku „Barw szczęścia” Ignacy w końcu skończy remontować i przerabiać stary bus Tolka na kamper, którym wreszcie będą mogą wyruszyć z Agata w podróż dookoła świata! I dobrze, gdyż Pyrka już nie będzie mogła się jej doczekać. Choć oczywiście nie obędzie się bez komplikacji i to znów spowodowanych pracą jej ukochanego!

A wszystko przez to, że Kieliszewski nie dostanie w pracy urlopu, przez co ich wyjazd stanie pod znakiem zapytania. Ale Ignacy nie będzie chciał rezygnować z marzeń, a tym bardziej słowa, danego swojej ukochanej i będzie gotowy wyjechać nawet kosztem utraty zatrudnienia, z którym od czasu odejścia z „Fit Zdrowia” będzie miał naprawdę spore problemy. Jednak w 3146 odcinku „Barw szczęścia” to nie będzie miało już dla niego żadnego znaczenia!

Agata i Ignacy w końcu wyjadą w podróż swoim kamperem w 3148 odcinku „Barw szczęścia”!

I w 3148 odcinku „Barw szczęścia” już wszystko będzie przygotowane na ich podróż, a para w końcu będzie mogła ruszyć w świat! Ale jeszcze nim do tego dojdzie, to otrzyma na drogę od Tolka zabawy prezent, który w ten sposób ponownie będzie chciał się zrehabilitować za sprzedaż wadliwego busa, a także pomoc, jaką mimo tego okazali mu Pyrkowie, gdy on stracił dach nad głową, jak i rower, który wcześniej pożyczyła mu Agata, aby i on mógł wyruszyć w swoją podróż.

W 3148 odcinku „Barw szczęścia” zakochani pożegnają się jeszcze z Hubertem (Marek Molak), który w świetle planowanej wyprowadzki Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emila (Artem Malashchuk) będzie mógł zostać w tym przypadku zupełnie sam, o ile Sokalscy jednak nie zmienią zdania tak jak Marysia (Nina Szumowska), która ostatecznie nie wróci do ojca na wieść o ponownej ciąży Klary (Olga Jankowska) i nowym rodzeństwu.

Kto ukryje się w kamperze Pyrki i Kieliszewskiego w 3148 odcinku „Barw szczęścia”?

Ale nawet mimo tego w 3148 odcinku „Barw szczęścia” para nie będzie chciała rezygnować ze swoich marzeń! Dlatego w końcu wsiądzie do swojego kampera i wyruszy w świat! Jednak jak się okaże wcale nie sama, gdyż zabierze się z nimi także pasażer na gapę! Kto nim będzie?

I przede wszystkim, kiedy Agata i Ignacy zorientują się, że nie są sami? Bo w 3148 odcinku „Barw szczęścia” jeszcze nie będą tego świadomi! Ale będzie to tylko kwestia czasu aż to odkryją. A zatem kto się u nich ukryje? Tego dowiemy się już niebawem!