Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3136: Asia i Emil wyprowadzą się od Huberta, ale Marysia już do niego nie wróci – ZDJĘCIA

W 3136 odcinku „Barw szczęścia” Sokalscy zdecydują się wyprowadzić od Pyrków! Oczywiście, nie zrobią tego z własnej woli, a jedynie ze względu na Marysię (Nina Szumowska), która lada dzień będzie miała wrócić z USA od Klary (Olga Jankowska) i z pewnością nie ucieszyłaby się z ich obecności we własnym domu. Dlatego, aby jej tego oszczędzić w 3136 odcinku „Barw szczęścia” Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emil (Artem Malashchuk) postanowią wrócić do siebie, z czego Hubert (Marek Molak) nie będzie zbytnio zadowolony! A już tym bardziej, gdy okaże się, że córka w ogóle nie będzie chciała do niego z powrotem przylecieć! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!