Barwy szczęścia, odcinek 3296: Burzliwe rozstanie Justyny i Mirka! Zobaczy, jak flirtuje z innym - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mirek przeżyje kolejny szok ze strony Justyny, która znów udowodni mu, że nic dla niego nie znaczy! I choć młody Wójcik już zacznie zdawać sobie z tego sprawę po gali, na którą Zytko go zabierze i da się z nim sfotografować, aby o niej mówili, to jednak ślepo zakochany nastolatek jej nie zostawi!

Mimo tego, że ona wyrzuci go z domu, gdy nie zda matury z języka polskiego, co będzie świętować ze swoimi koleżankami czy utrudni mu naukę do jej poprawki, która i tak jej nie będzie obchodzić. Podobnie jak uczucia chłopaka, które w 3296 odcinku "Barw szczęścia" ponownie wystawi na ciężką próbę.

Mirek nakryje Justynę na flircie z trenerem w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" Justyna umówi się ze swoim trenerem na mieście, gdzie przy lampce wina zacznie z nim otwarcie flirtować, czego świadkiem stanie się Mirek! Młody Wójcik dozna ogromnego szoku, gdy zobaczy, jak jego ukochana świetnie bawi się ze starszym od niego mężczyzną i oczywiście poczuje ukłucie zazdrości.

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mirek natychmiast to przerwie, a Justyna posłusznie opuści z nim swoją randkę. Ale wcale nie będzie z tego zadowolona. Tym bardziej, że będzie się wtedy świetnie bawić, a jej będzie wyłącznie o to chodzić. I stąd nie spodoba jej się zachowanie urażonego i zazdrosnego Wójcika, który jej to przerwie!

Burzliwy koniec Zytko i Wójcika w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" między kochankami dojdzie do naprawdę poważnej awantury, która finalnie zakończy się ich rozstaniem! Szczególnie, że Mirek znów boleśnie utwierdzi się w tym, że dla Justyny zupełnie nic nie znacz. Mimo iż, sam będzie ją darzył szczerym i prawdziwym uczuciem, co zaboli go tym bardziej.

Ale Justyna w 3296 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć gdzieś jego uczucia, bo dla niej to ona będzie najważniejsza i ponownie da temu wyraz! A to w końcu skończy się jak się skończy! Czy tak już zostanie? A może zakochany Mirek i tak postanowi o nią jeszcze zawalczyć? Czy zgodzi się na relację na jej zasadach i będzie w stanie w niej wytrzymać? A może to Justyna znów zaskoczy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!